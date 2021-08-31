Mühimmat deposundaki patlamadan sonra Kazakistan Savunma Bakanı görevinden ayrıldı

Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Berik Uali Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in istifa talebini inceleyip kabul etti” ifadelerini kullandı.26 Ağustos’ta Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen 10’dan fazla patlamada 13 askeri görevli ölmüş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede 29 Ağustos’ta ulusal yas ilan edilmişti.Patlamanın ardından Yermekbayev’in istifa etmeye hazır olduğu bildirilmişti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki bir mühimmat deposunun patlamasının ardından Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in istifasını kabul etti.
Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Berik Uali Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in istifa talebini inceleyip kabul etti” ifadelerini kullandı.
26 Ağustos’ta Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen 10’dan fazla patlamada 13 askeri görevli ölmüş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede 29 Ağustos’ta ulusal yas ilan edilmişti.
Patlamanın ardından Yermekbayev’in istifa etmeye hazır olduğu bildirilmişti.