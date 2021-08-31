https://tr.sputniknews.com/20210831/nijeryada-63-kisi-koleradan-hayatini-kaybetti-1048465109.html

Nijerya'da 63 kişi koleradan hayatını kaybetti

Nijerya'da 63 kişi koleradan hayatını kaybetti

Nijerya'da son bir haftada 63 kişi kolera salgınından hayatını kaybetti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T04:58+0300

2021-08-31T04:58+0300

2021-08-31T04:58+0300

dünya

afrika

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kolera

can kaybı

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yayınlanan haftalık verilerine göre, ülkede son bir haftada 63 kişi kolera salgınında yaşamını yitirdi.Salgın diğer eyaletlere yayılırken, bu süre zarfında 3 bin 98 kişiye kolera teşhisi konuldu.Ülke genelinde ocaktan bu yana 58 bin 698 kişiye kolera teşhisi konulurken, 2 bine yakın kişi salgında yaşamını yitirmişti.Kolera nedir?'Vibrio' adlı bir bakterinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210825/nijerya-kitlik-riskiyle-karsi-karsiya-1048310928.html

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afrika, nijerya, kolera, can kaybı