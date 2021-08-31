Otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye uyruklu Beşşar El Assaf, motosikletiyle trafikte ilerlediği sırada, yol kenarında duran otomobilin sürücüsü aracın kapısını açtı.Açılan kapıya çarparak yola savrulan Suriyeli, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldı.Motosiklet sürücüsü Beşşar El Assaf, yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye uyruklu Beşşar El Assaf, kullandığı motosikletle önce yol kenarında duran otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya çarptı, ardından da başka bir aracın altında kaldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye uyruklu Beşşar El Assaf, motosikletiyle trafikte ilerlediği sırada, yol kenarında duran otomobilin sürücüsü aracın kapısını açtı.
Açılan kapıya çarparak yola savrulan Suriyeli, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kaldı.
Motosiklet sürücüsü Beşşar El Assaf, yaşamını yitirdi.