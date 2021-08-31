https://tr.sputniknews.com/20210831/panama-parlamentosundan-esrarin-tibbi-amacli-kullanimina-onay-1048464975.html
Panama parlamentosundan esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay
Panama parlamentosundan esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay
Panama'da parlamento, uyuşturucu madde olan esrarın tıbbi amaçlı kullanımını onayladı. Bu adımla ülke, Orta Amerika ülkeleri arasında bir ilke imza attı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T04:21+0300
2021-08-31T04:21+0300
2021-08-31T04:21+0300
yaşam
panama
esrar
parlamento
yasa tasarısı
tıbbi kenevir
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Panama parlamentosunda, esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay veren yasa tasarısı bugün kabul edildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, Panama Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Crispiano Adames'in girişimiyle hazırlanan tasarı, 44 ret oyla kabul edildi.Böylece Panama, esrar kullanımını yasallaştıran ilk Orta Amerika ülkesi oldu.Tasarıda esrar kullanımının 'ülke topraklarında tedavi, tıbbi, veterinerlik, bilimsel ve araştırma amaçlı' serbest olacağı belirtiliyor.Öte yandan tasarıya göre; esrarın yetiştirilmesi, işlenmesi, kullanılması ve ihracat için de dahil olmak üzere pazarlanması, devlet tarafından verilen lisanslarla denetlenecek.Yasanın savunucuları, söz konusu adımın glokom, epilepsi, artrit, migren, kasılmalar ve diğer ağrı türlerinden ve aynı zamanda kanserden muzdarip hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçladığını öne sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210629/meksikada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-suc-olmaktan-cikarildi-1044840108.html
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panama, esrar, parlamento, yasa tasarısı, tıbbi kenevir
Panama parlamentosundan esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay
Panama'da parlamento, uyuşturucu madde olan esrarın tıbbi amaçlı kullanımını onayladı. Bu adımla ülke, Orta Amerika ülkeleri arasında bir ilke imza attı.
Panama parlamentosunda, esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay veren yasa tasarısı bugün kabul edildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Panama Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Crispiano Adames'in girişimiyle hazırlanan tasarı, 44 ret oyla kabul edildi.
Böylece Panama, esrar kullanımını yasallaştıran ilk Orta Amerika ülkesi oldu.
Tasarıda esrar kullanımının 'ülke topraklarında tedavi, tıbbi, veterinerlik, bilimsel ve araştırma amaçlı' serbest olacağı belirtiliyor.
Öte yandan tasarıya göre; esrarın yetiştirilmesi, işlenmesi, kullanılması ve ihracat için de dahil olmak üzere pazarlanması, devlet tarafından verilen lisanslarla denetlenecek.
Yasanın savunucuları, söz konusu adımın glokom, epilepsi, artrit, migren, kasılmalar ve diğer ağrı türlerinden ve aynı zamanda kanserden muzdarip hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçladığını öne sürüyor.