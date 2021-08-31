https://tr.sputniknews.com/20210831/panama-parlamentosundan-esrarin-tibbi-amacli-kullanimina-onay-1048464975.html

Panama parlamentosundan esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay

Panama parlamentosundan esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay

Panama'da parlamento, uyuşturucu madde olan esrarın tıbbi amaçlı kullanımını onayladı. Bu adımla ülke, Orta Amerika ülkeleri arasında bir ilke imza attı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T04:21+0300

2021-08-31T04:21+0300

2021-08-31T04:21+0300

yaşam

panama

esrar

parlamento

yasa tasarısı

tıbbi kenevir

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Panama parlamentosunda, esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay veren yasa tasarısı bugün kabul edildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, Panama Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Crispiano Adames'in girişimiyle hazırlanan tasarı, 44 ret oyla kabul edildi.Böylece Panama, esrar kullanımını yasallaştıran ilk Orta Amerika ülkesi oldu.Tasarıda esrar kullanımının 'ülke topraklarında tedavi, tıbbi, veterinerlik, bilimsel ve araştırma amaçlı' serbest olacağı belirtiliyor.Öte yandan tasarıya göre; esrarın yetiştirilmesi, işlenmesi, kullanılması ve ihracat için de dahil olmak üzere pazarlanması, devlet tarafından verilen lisanslarla denetlenecek.Yasanın savunucuları, söz konusu adımın glokom, epilepsi, artrit, migren, kasılmalar ve diğer ağrı türlerinden ve aynı zamanda kanserden muzdarip hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçladığını öne sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210629/meksikada-eglence-amacli-esrar-kullanimi-suc-olmaktan-cikarildi-1044840108.html

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panama, esrar, parlamento, yasa tasarısı, tıbbi kenevir