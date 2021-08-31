https://tr.sputniknews.com/20210831/premier-ligdeki-4-milli-futbolcu-karadag-macinda-forma-giyemeyecek-1048478336.html

Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında forma giyemeyecek

Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında forma giyemeyecek

Teknik Direktör Şenol Güneş, “Yarın akşamki Karadağ maçında Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu oynamayacaklar. Halil Akbunar da sakat... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:07+0300

2021-08-31T15:07+0300

2021-08-31T15:10+0300

yaşam

spor

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ozan tufan

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ozan kabak

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:“30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha hatırlatarak toplantıya başlamak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bu topraklar hepimizin. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Kin ve nefretin uzak olması hepimizin arzusu. Futbol bir taraftan bir endüstridir. Biz de kendi işimizi yaparak olumlu şeyler yapmak istiyoruz. Zaman zaman başarılı olduk, zaman zaman başarısız olduk. Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Yarın başlayacak olan Dünya Kupası maçlarımız, Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçını oynayacağız. İlk 3 maçta 7 puan aldık. İki puanı elimizden kaçırdık. Şimdi 3 maçta da 9 puan hedefliyoruz. Eylül ayını da lider tamamlamak istiyoruz.'Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık'Taraftarımızın önünde oynayacağız. Maçı kazanmak için çalışacağız. Kadromuza çağırdığımız ama bizim dışımızdaki şartlar nedeniyle bizimle olamayacak oyuncular var. Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu oynayamayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık. Takım heyecanını, yeteneğini, karakterini ve bu zamana kadar yaptıklarını biliyorum. Genç bir kadro olarak daha iyi olacağız.Rakibimizin fizik gücü iyi. İki maçı kazandılar. Norveç maçını da kazanabilirlerdi. Yurtdışında yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Jovetic'in sakatlığı vardı ama yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorum. İyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz grubu lider tamamlamak lehimize olacaktır. Yeni bir gün ve yeni bir heyecan duygusuyla yarına hazırlanacağız. Bugüne kadar bize destek veren yönetim başkan olmak üzere tüm taraftara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Katar'da olacağını düşünüyorum.‘Son iki maçta bir şey çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum ‘Doğru bulmadığım bir karar. Aslında pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz. Bu da ayrımcılık oluyor. Norveç maçı kendi sahasında oynanmadı. Bizim için de sıkıntı var. Avrupa takımlarının böyle bir sıkıntısı yok. Gelen oyuncular ile en iyisini yapacağız. Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu'nun geleceğini düşünüyorum. 4 oyuncu için FIFA nezdinde taleplerimizi yaptık. Karadağ maçında oynamayacaklar, son iki maçta bir şey çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum. Onun için net bir şey söyleyemiyorum.‘Transfer olsa bile iyi yönetmek lazım’Oyuncular transfer yapabilirler, ama zamanlamasını ve yerini iyi yapmak lazım. Transfere bağlı olarak takımlara geç gitmesi sorun olabilir. Transferin erken olmaması oyuncuyu etkiler. Ozan Kabak'tan örnek vereyim. Ama yanlış anlaşılmasın. O zaman biz Schalke'ye başvurduk. Transfer oldu, ‘bizim oyuncumuz değil’ dendi. Transfere bağlı olarak kulüp muhatabımız bile belli değil. Oyuncu kulübündeki şartlara göre milli takıma gelse mi, gelmese mi diye düşünürsünüz. Rest çekse, kulübü ‘Beni dinlemedin, idmana çıkarmıyorum’ diyecek, futbol hayatı belki bitecek. Milli takım her şeyin üstünde diyoruz ama bir de bakıyorsunuz üstüne çıkmıyor. Transfer olsa bile iyi yönetmek lazım. Menajerler ortaya çıkıyor, oyuncu sık sık transfer oluyor; menajer kazanıyor.Yarın akşam oynanacak Karadağ maçının ilk 11'ini açıklayamam fakat Mert Müldür oynayacak. Dört oyuncu gelmeyecek ama diğer oyuncular da bildiğiniz oyuncular. Ozan ile Çağlar stoper ama, Alpaslan'ı da bu yüzden çağırdım. Stoper de oynayabilecek bir oyuncu. Umarım katkı yapar. Halil İbrahim genç bir oyuncu. O da oynamıyor. Burak, Kerem, Enes var... Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum.‘Emre Belözoğlu ile ilgili görüşürüz dedim, hiçbir zaman aldık demedim’Emre ile ilgili görüşürüz dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Açık ve samimi olmak lazım. Emre Belözoğlu çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hala onunla görüşüyorum, görüşeceğim. Şartlar itibariyle şu an için olması mümkün değil. Yardımcı hoca olarak Emre'yi düşünmüştüm. Bırakmadan önce de kaptan olarak katkı yapıyordu. Onun da zamana ihtiyaç vardı. Burası onun için de önemliydi. Ancak şartlar olmadı, bize katılmadı. Bana biraz daha yük binsin. Oyuncularla daha fazla temas kuracağım. Şu anda Burak ve Hakan'ı önde tutarak, Emre'nin pozisyonunda kullanmak istiyorum. Oyuncular oyuncu olarak işlerini yapacaklar, aynı zamanda lider oyuncu olarak diğer oyunculara katkı sağlayacaklar. Emre için takım için faydalı olacağını düşündüğüm için kadroya istedim. Ama olmadı. Kasım'da maçlar bittikten sonra ne olacağını görürüz.”

https://tr.sputniknews.com/20210812/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-39unculuga-geriledi-1047970924.html

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spor, şenol güneş, emre belözoğlu, ozan tufan, çağlar söyüncü, ozan kabak