Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210831/prof-dr-balik-asilarini-tam-yaptiranlarda-hastaneye-gitme-orani-yuzde-93-azaliyor-1048474683.html
Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor
Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor
Prof. Dr. İsmail Balık, şu anda piyasada olan aşıların hiçbirisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmediğini belirterek, "Dolayısıyla net olarak bildiğimiz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:19+0300
2021-08-31T13:19+0300
aşı
koronavirüs
ismail balık
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b9dbd80f3e18705557298b9e03e972d9.jpg
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşı haritasının son halini ve Kovid-19 yoğun bakımlarındaki son durumu değerlendirdi. 'Şu anda piyasada olan aşıların hiç birisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi' "Sayın bakanımız haritayı açıkladı ve illere göre yapılan aşı haritamızda hiç kırmızı alan kalmadı. Yani tek doz aşılama oranlarımız istediğimiz noktalara yaklaştı diyebiliriz" diyen Prof. Dr. Balık, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az'Prof. Dr. Balık, daha sonra aşı olmayan öğretmenlere de aşı çağrısında bulunarak, "Öğretmenlerimiz de lütfen hızlı bir şekilde aşılarını olsunlar. Biz öğretmenlerimizin yüzde 100'ünün aşılı olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onların örnek olması gerekiyor. Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az. Maalesef son zamanlarda az sayıda da olsa aşılanmamış olan meslektaşlarımızı da kaybetmek bizim için son derece üzücü. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızın ders çıkarması gerekiyor. Her gün ekranlara yansıyan acillerden, oradan da yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarının pişmanlık hikayelerini anlatan yansımaları ekranlarda görüyoruz. Yoğun bakımlarda aşı olmayanlar maalesef o kadar pişmanlık cümleleri kuruyorlar ki oksijen maskesiyle beraber hissettikleri nefessizlik duygusu, nefes alamama, boğulma hissi ve ölüm korkusu, bu pişmanlığı o kadar çok yansıtıyor ki onları öyle gördükçe inanın biz de çok üzülüyoruz" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c3983473dc80ea9974f069f75ea93114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aşı, koronavirüs, ismail balık, koronavirüs aşısı

Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor

13:19 31.08.2021
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Prof. Dr. İsmail Balık, şu anda piyasada olan aşıların hiçbirisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmediğini belirterek, "Dolayısıyla net olarak bildiğimiz bir şey var ki tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 oranında azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor" dedi.
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşı haritasının son halini ve Kovid-19 yoğun bakımlarındaki son durumu değerlendirdi.

'Şu anda piyasada olan aşıların hiç birisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi'

"Sayın bakanımız haritayı açıkladı ve illere göre yapılan aşı haritamızda hiç kırmızı alan kalmadı. Yani tek doz aşılama oranlarımız istediğimiz noktalara yaklaştı diyebiliriz" diyen Prof. Dr. Balık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ama şunu da unutmayalım ki bu bizi rehavete sevk etmesin çünkü tek doz aşı Delta'ya karşı neredeyse hiç etkili değil. Dolayısıyla aşı haritamızda çift doz mavi görmemiz gerekiyor. O yüzden bir an önce aşı haritamızı bundan sonra çift doz oranlarına göre renklendirme yapmamızda yarar var. Çünkü vatandaşımızın bir kısmı özellikle buna bakarak rehavet içinde olabiliyor. Üstelik tam doz aşılıların bile rehavete kapılmaması gerekiyor. Onların da maske, mesafe ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Çünkü dünyada şu anda piyasada olan aşıların hiç birisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi. Aşılar; ölümü engellemeye, ağır enfeksiyonu önlemeye göre dizayn edildi. Dolayısıyla net olarak bildiğimiz bir şey var ki tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 oranında azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor. Elimizde böyle bir güçlü silah varken bizim de bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor."

'Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az'

Prof. Dr. Balık, daha sonra aşı olmayan öğretmenlere de aşı çağrısında bulunarak, "Öğretmenlerimiz de lütfen hızlı bir şekilde aşılarını olsunlar. Biz öğretmenlerimizin yüzde 100'ünün aşılı olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onların örnek olması gerekiyor. Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az. Maalesef son zamanlarda az sayıda da olsa aşılanmamış olan meslektaşlarımızı da kaybetmek bizim için son derece üzücü. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızın ders çıkarması gerekiyor. Her gün ekranlara yansıyan acillerden, oradan da yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarının pişmanlık hikayelerini anlatan yansımaları ekranlarda görüyoruz. Yoğun bakımlarda aşı olmayanlar maalesef o kadar pişmanlık cümleleri kuruyorlar ki oksijen maskesiyle beraber hissettikleri nefessizlik duygusu, nefes alamama, boğulma hissi ve ölüm korkusu, bu pişmanlığı o kadar çok yansıtıyor ki onları öyle gördükçe inanın biz de çok üzülüyoruz" diye konuştu.
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:49Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
14:41AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
14:39Galatasaray, Mostafa Mohamed için Bordeaux'la anlaştı
14:32İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
14:20Rus savaş gemileri Japon Denizi'nde füze atışı yaptı
14:19Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
14:14Fenerbahçe'de iki ayrılık
14:14Minik Zehra'nın Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu
14:09Rusya ile ABD, eylülde nükleer istikrar konusunda yeni görüşmeler yapacak
13:55Miçotakis, Yunanistan'daki orman yangınlarının faturasını iki bakana kesti
13:54Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
13:52Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
13:42TTB Başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı
13:40BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan Erdoğan-Nahyan görüşmesine ilişkin açıklama
13:38Köpekten kaçan kedi tırmanarak kafasına çıktı
13:37Putin’den askerlere 15 bin ruble ödeme yapılması talimatı
13:36Çin: ABD'nin çekilmesi, kendi değerlerini dayatma politikasının başarısızlığını gösteriyor
13:19Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor
13:15Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor
13:08Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek