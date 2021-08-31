https://tr.sputniknews.com/20210831/prof-dr-balik-asilarini-tam-yaptiranlarda-hastaneye-gitme-orani-yuzde-93-azaliyor-1048474683.html

Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor

Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor

Prof. Dr. İsmail Balık, şu anda piyasada olan aşıların hiçbirisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmediğini belirterek, "Dolayısıyla net olarak bildiğimiz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:19+0300

2021-08-31T13:19+0300

2021-08-31T13:19+0300

aşı

koronavirüs

ismail balık

koronavirüs aşısı

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Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşı haritasının son halini ve Kovid-19 yoğun bakımlarındaki son durumu değerlendirdi. 'Şu anda piyasada olan aşıların hiç birisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi' "Sayın bakanımız haritayı açıkladı ve illere göre yapılan aşı haritamızda hiç kırmızı alan kalmadı. Yani tek doz aşılama oranlarımız istediğimiz noktalara yaklaştı diyebiliriz" diyen Prof. Dr. Balık, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az'Prof. Dr. Balık, daha sonra aşı olmayan öğretmenlere de aşı çağrısında bulunarak, "Öğretmenlerimiz de lütfen hızlı bir şekilde aşılarını olsunlar. Biz öğretmenlerimizin yüzde 100'ünün aşılı olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onların örnek olması gerekiyor. Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az. Maalesef son zamanlarda az sayıda da olsa aşılanmamış olan meslektaşlarımızı da kaybetmek bizim için son derece üzücü. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızın ders çıkarması gerekiyor. Her gün ekranlara yansıyan acillerden, oradan da yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarının pişmanlık hikayelerini anlatan yansımaları ekranlarda görüyoruz. Yoğun bakımlarda aşı olmayanlar maalesef o kadar pişmanlık cümleleri kuruyorlar ki oksijen maskesiyle beraber hissettikleri nefessizlik duygusu, nefes alamama, boğulma hissi ve ölüm korkusu, bu pişmanlığı o kadar çok yansıtıyor ki onları öyle gördükçe inanın biz de çok üzülüyoruz" diye konuştu.

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aşı, koronavirüs, ismail balık, koronavirüs aşısı