https://tr.sputniknews.com/20210831/putin-2-dunya-savasinda-muttefiklerin-kardesligi-anisi-uluslararasi-diyaloga-yardimci-olacak-1048482787.html

Putin: 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kardeşliği anısı uluslararası diyaloğa yardımcı olacak

Putin: 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kardeşliği anısı uluslararası diyaloğa yardımcı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin Arktik konvoylarındaki askeri kardeşliğinin anısının modern koşullarda yapıcı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T17:17+0300

2021-08-31T17:17+0300

2021-08-31T17:17+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hitler

müttefik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müttefiklerin ilk konvoyunun Arhangelsk Limanı’na gelişinin 80. yıldönümüne adanan törenin katılımcılarına yolladığı tebrik mesajında müttefiklerin Arktik konvoylarındaki askeri kardeşliğinin anısının modern koşullarda yapıcı uluslararası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunacağını umduğunu belirtti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan tebrik mesajında, “Arktik konvoylarına katılanların kahramanlıkları Rusya'da kutsal bir şekilde onurlandırılıyor, Hitler karşıtı koalisyonun tüm ülkelerinin Nazizm’e karşı kazanılan zafere yaptıkları katkıyı anıyoruz. Savaş zamanının askeri kardeşliğinin anısının, zamanımızın tehdit ve zorluklarına karşı mücadelede yapıcı uluslararası diyalog ve etkileşimin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyorum” ifadelerine yer verildi.Mesajda ayrıca müttefikler tarafından deniz yoluyla düzenlenen silah, askeri teçhizat, gıda ve stratejik hammadde kaynakları teslimatlarının Rusya'yı tecrit etme hesapları yapan Hitler yönetiminin planlarını engellemeye yardımcı olduğu ve ‘Nazi saldırganlığına karşı koyma çabalarını birleştirmenin canlı bir sembolü haline geldiği’ vurgulandı.

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rusya, vladimir putin, hitler, müttefik