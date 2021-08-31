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Putin: 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kardeşliği anısı uluslararası diyaloğa yardımcı olacak
Putin: 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kardeşliği anısı uluslararası diyaloğa yardımcı olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin Arktik konvoylarındaki askeri kardeşliğinin anısının modern koşullarda yapıcı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T17:17+0300
2021-08-31T17:17+0300
dünya
rusya
vladimir putin
hitler
müttefik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müttefiklerin ilk konvoyunun Arhangelsk Limanı’na gelişinin 80. yıldönümüne adanan törenin katılımcılarına yolladığı tebrik mesajında müttefiklerin Arktik konvoylarındaki askeri kardeşliğinin anısının modern koşullarda yapıcı uluslararası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunacağını umduğunu belirtti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan tebrik mesajında, “Arktik konvoylarına katılanların kahramanlıkları Rusya'da kutsal bir şekilde onurlandırılıyor, Hitler karşıtı koalisyonun tüm ülkelerinin Nazizm’e karşı kazanılan zafere yaptıkları katkıyı anıyoruz. Savaş zamanının askeri kardeşliğinin anısının, zamanımızın tehdit ve zorluklarına karşı mücadelede yapıcı uluslararası diyalog ve etkileşimin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyorum” ifadelerine yer verildi.Mesajda ayrıca müttefikler tarafından deniz yoluyla düzenlenen silah, askeri teçhizat, gıda ve stratejik hammadde kaynakları teslimatlarının Rusya'yı tecrit etme hesapları yapan Hitler yönetiminin planlarını engellemeye yardımcı olduğu ve ‘Nazi saldırganlığına karşı koyma çabalarını birleştirmenin canlı bir sembolü haline geldiği’ vurgulandı.
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rusya, vladimir putin, hitler, müttefik

Putin: 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kardeşliği anısı uluslararası diyaloğa yardımcı olacak

17:17 31.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin Arktik konvoylarındaki askeri kardeşliğinin anısının modern koşullarda yapıcı uluslararası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müttefiklerin ilk konvoyunun Arhangelsk Limanı’na gelişinin 80. yıldönümüne adanan törenin katılımcılarına yolladığı tebrik mesajında müttefiklerin Arktik konvoylarındaki askeri kardeşliğinin anısının modern koşullarda yapıcı uluslararası diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunacağını umduğunu belirtti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan tebrik mesajında, “Arktik konvoylarına katılanların kahramanlıkları Rusya'da kutsal bir şekilde onurlandırılıyor, Hitler karşıtı koalisyonun tüm ülkelerinin Nazizm’e karşı kazanılan zafere yaptıkları katkıyı anıyoruz. Savaş zamanının askeri kardeşliğinin anısının, zamanımızın tehdit ve zorluklarına karşı mücadelede yapıcı uluslararası diyalog ve etkileşimin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyorum” ifadelerine yer verildi.
Mesajda ayrıca müttefikler tarafından deniz yoluyla düzenlenen silah, askeri teçhizat, gıda ve stratejik hammadde kaynakları teslimatlarının Rusya'yı tecrit etme hesapları yapan Hitler yönetiminin planlarını engellemeye yardımcı olduğu ve ‘Nazi saldırganlığına karşı koyma çabalarını birleştirmenin canlı bir sembolü haline geldiği’ vurgulandı.
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