https://tr.sputniknews.com/20210831/putinden-askerlere-15-bin-ruble-odeme-yapilmasi-talimati-1048475104.html

Putin’den askerlere 15 bin ruble ödeme yapılması talimatı

Putin’den askerlere 15 bin ruble ödeme yapılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlere 15 bin ruble (Bin 705 TL) tutarında bir kerelik nakit ödeme yapılmasına yönelik bir kararnameyi imzaladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:37+0300

2021-08-31T13:37+0300

2021-08-31T13:37+0300

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rusya

vladimir putin

ruble

asker

rusya içişleri bakanlığı

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Rusya hükümetine ait belgelerin yayınlandığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Putin askerlere tek seferlik olmak üzere 15 bin ruble verilmesine yönelik bir kararnameye imzasını attı. Ödeme bugünden itibaren asker olan kişilere eylül ayında yapılacak.Sözleşmeli askerler, askeri mesleki eğitim kuruluşların ve askerlik görevi için sözleşme imzalamamış olan askeri üniversite öğrencileri bu ödemeyi alabilecekKararname dün imzalandı ve imzalandığı gün yürürlüğe girdi.Putin’in bir başka talimatına göre, savcılık, Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, ceza sisteminde, Federal İtfaiye Hizmetleri’nde, gümrük makamlarında, Rusya Ulusal Muhafızları birliklerinde görev yapanlara da tek seferlik 15 bin ruble ödeme yapılacak.

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rusya, vladimir putin, ruble, asker, rusya içişleri bakanlığı