Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/radamel-falcao-ispanya-yolcusu-1048491743.html
Radamel Falcao, İspanya yolcusu
Radamel Falcao, İspanya yolcusu
İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu transfer etmek üzere olduğunu öne sürdü. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T23:05+0300
2021-08-31T23:05+0300
yaşam
ispanya
galatasaray
radamel falcao
burak elmas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827752_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6f69758f793f89dd5101deea99c8dbe0.jpg
Marca'nın haberine göre La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor. İspanyol kulübünün, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya yakın olduğu belirtildi.Galatasaray'a 2019-20'de transfer olan Radamel Falcao, sarı kırmızı formayla 27'si ilk 11 olmak üzere sadece 43 maça çıktı. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kolombiyalı yıldız söz konusu bu mücadelelerde 20 gol kaydetti.Daha önce Atletico Madrid formasını da iki kez terleten Falcao'ya başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğu ancak Kolombiyalı yıldızın Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyordu.Burak Elman ne demişti?Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 2 Ağustos'ta şunları söylemişti:"Falcao ve Feghouli'yle oturup görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu maliyetle, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Şu anda söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz"
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827752_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_53d055ce5941297502be2a2cc4e0de44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, galatasaray, radamel falcao, burak elmas

Radamel Falcao, İspanya yolcusu

23:05 31.08.2021
© AARadamel Falcao
Radamel Falcao - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
Abone ol
İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu transfer etmek üzere olduğunu öne sürdü.
Marca'nın haberine göre La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor.
İspanyol kulübünün, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya yakın olduğu belirtildi.
Galatasaray'a 2019-20'de transfer olan Radamel Falcao, sarı kırmızı formayla 27'si ilk 11 olmak üzere sadece 43 maça çıktı. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kolombiyalı yıldız söz konusu bu mücadelelerde 20 gol kaydetti.
Daha önce Atletico Madrid formasını da iki kez terleten Falcao'ya başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğu ancak Kolombiyalı yıldızın Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyordu.

Burak Elman ne demişti?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 2 Ağustos'ta şunları söylemişti:
"Falcao ve Feghouli'yle oturup görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu maliyetle, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Şu anda söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz"
401000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
Dünİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
DünTürk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
DünBrezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
DünAydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
DünABD'de salgının yükü artıyor: Yoğun bakımda yatak kalmadı, bazı hastalar arabada tedavi görüyor
DünAK Partili meclis üyesi intihar etti
DünDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
DünRusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz
DünBarcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
DünRadamel Falcao, İspanya yolcusu
DünAli Koç: Pusuda yatan bir ekip var bunlardan biri de sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi
DünTunç Soyer: Kılıçdaroğlu keşke aday olsa
DünBiden: Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi
Dünİkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Dün'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
DünZaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak
DünErdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı
DünBrezilya Amazonlarında yangınlar ağustosta beş kattan fazla arttı
DünSuudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı ve fotoğraf çekimi yasaklandı
DünDuvardan akan sarı sıvı şüphe uyandırdı: Evde ceset bulundu