https://tr.sputniknews.com/20210831/radamel-falcao-ispanya-yolcusu-1048491743.html

Radamel Falcao, İspanya yolcusu

Radamel Falcao, İspanya yolcusu

İspanyol basını, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu transfer etmek üzere olduğunu öne sürdü. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T23:05+0300

2021-08-31T23:05+0300

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yaşam

ispanya

galatasaray

radamel falcao

burak elmas

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Marca'nın haberine göre La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor. İspanyol kulübünün, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya yakın olduğu belirtildi.Galatasaray'a 2019-20'de transfer olan Radamel Falcao, sarı kırmızı formayla 27'si ilk 11 olmak üzere sadece 43 maça çıktı. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kolombiyalı yıldız söz konusu bu mücadelelerde 20 gol kaydetti.Daha önce Atletico Madrid formasını da iki kez terleten Falcao'ya başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğu ancak Kolombiyalı yıldızın Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyordu.Burak Elman ne demişti?Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 2 Ağustos'ta şunları söylemişti:"Falcao ve Feghouli'yle oturup görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu maliyetle, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını söyleyip, kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. İki oyuncuyu da maliyet olarak, yönetim kurulu kararıyla kadroda düşünmüyoruz. Şu anda söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Bu süreç geçtikten sonra hocamızın teknik kararları ayrı olabilir. Biraz bekleyelim, ona göre hareket ederiz"

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ispanya, galatasaray, radamel falcao, burak elmas