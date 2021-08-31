RDIF: Slovakya elindeki tüm Sputnik V aşılarını kullandı

Kommersant’a ulaşan RDIF’in açıklamasında, “Slovakya, yılın başında gönderilen Sputnik V aşılarının tamamını kullandı. Anlaşma çerçevesinde ek bir partinin sevkiyatı planlanmıyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Slovakya’da hükümetteki siyasi savaşın bir parçası olarak, Sputnik V aşısına karşı bir enformasyon kampanyası düzenlendi.Slovakya Sağlık Bakanlığı bugünün Sputnik V’yi halkın aşılanmasında kullandıkları son gün olduğunu açıklamıştı.Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, 1 Mart’ta Sputnik V aşısı Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayını almadan veya ülkesinde onaylanmadan satın alınması talimatı vermişti. İktidardaki koalisyonda bulunan dört partiden ikisi bu karara karşı çıkmış ve Matoviç’in istifasını istemişti. Nihayetinde de Matoviç istifa etmişti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Slovakya’ın yılın başında gönderilen Sputnik V koronavirüs aşılarının tamamını kullandığını, yeniden sevkiyat gerçekleştirilmesinin planlanmadığını bildirdi.
Kommersant’a ulaşan RDIF’in açıklamasında, “Slovakya, yılın başında gönderilen Sputnik V aşılarının tamamını kullandı. Anlaşma çerçevesinde ek bir partinin sevkiyatı planlanmıyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre Slovakya’da hükümetteki siyasi savaşın bir parçası olarak, Sputnik V aşısına karşı bir enformasyon kampanyası düzenlendi.
Slovakya Sağlık Bakanlığı bugünün Sputnik V’yi halkın aşılanmasında kullandıkları son gün olduğunu açıklamıştı.
Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, 1 Mart’ta Sputnik V aşısı Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayını almadan veya ülkesinde onaylanmadan satın alınması talimatı vermişti. İktidardaki koalisyonda bulunan dört partiden ikisi bu karara karşı çıkmış ve Matoviç’in istifasını istemişti. Nihayetinde de Matoviç istifa etmişti.