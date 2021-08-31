https://tr.sputniknews.com/20210831/rdif-slovakya-elindeki-tum-sputnik-v-asilarini-kullandi-1048482143.html

RDIF: Slovakya elindeki tüm Sputnik V aşılarını kullandı

RDIF: Slovakya elindeki tüm Sputnik V aşılarını kullandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Slovakya’ın yılın başında gönderilen Sputnik V koronavirüs aşılarının tamamını kullandığını, yeniden sevkiyat... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:52+0300

2021-08-31T16:52+0300

2021-08-31T16:52+0300

dünya

rusya

slovakya

kommersant

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044742550_0:127:2440:1500_1920x0_80_0_0_df5e55043860acfc346c2a8fb25190a2.jpg

Kommersant’a ulaşan RDIF’in açıklamasında, “Slovakya, yılın başında gönderilen Sputnik V aşılarının tamamını kullandı. Anlaşma çerçevesinde ek bir partinin sevkiyatı planlanmıyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre Slovakya’da hükümetteki siyasi savaşın bir parçası olarak, Sputnik V aşısına karşı bir enformasyon kampanyası düzenlendi.Slovakya Sağlık Bakanlığı bugünün Sputnik V’yi halkın aşılanmasında kullandıkları son gün olduğunu açıklamıştı.Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, 1 Mart’ta Sputnik V aşısı Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayını almadan veya ülkesinde onaylanmadan satın alınması talimatı vermişti. İktidardaki koalisyonda bulunan dört partiden ikisi bu karara karşı çıkmış ve Matoviç’in istifasını istemişti. Nihayetinde de Matoviç istifa etmişti.

rusya

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, slovakya, kommersant, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v