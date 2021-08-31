https://tr.sputniknews.com/20210831/rus-savas-gemileri-japon-denizinde-fuze-atisi-yapti-1048476820.html

Rus savaş gemileri Japon Denizi'nde füze atışı yaptı

Rus savaş gemileri Japon Denizi'nde füze atışı yaptı

Rusya’nın Pasifik Filosu’na bağlı Gromkiy ve Soverşenniy korvetleri Japon Denizi’nde başarılı şekilde uçaksavar füzeleri atışları gerçekleştirdi. Atışlar... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T14:20+0300

2021-08-31T14:20+0300

2021-08-31T14:21+0300

savunma

rusya

japon denizi

füze

filo

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Filonun açıklamasına göre, Gromkiy ve Soverşenniy korvetleri ile Japon Denizi’ndeki deniz muharebe eğitim poligonlarından birinde hava savunma çalışmaları gerçekleştirildi.Askerler Redut uçaksavar füze kompleksleri ile sahte düşmanı taklit eden İney gemisinden ateşlenen Malahit hedef füzelerine atış yapıldı.Hedefler vaktinde tespit edildi ve korvetlerden fırlatılan Redut füzeleri ile imha edildi. Tüm sistemler olması gerektiği gibi çalıştı.

rusya

japon denizi

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2021

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rusya, japon denizi, füze, filo