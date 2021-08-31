Rus savaş gemileri Japon Denizi'nde füze atışı yaptı

Filonun açıklamasına göre, Gromkiy ve Soverşenniy korvetleri ile Japon Denizi’ndeki deniz muharebe eğitim poligonlarından birinde hava savunma çalışmaları gerçekleştirildi.Askerler Redut uçaksavar füze kompleksleri ile sahte düşmanı taklit eden İney gemisinden ateşlenen Malahit hedef füzelerine atış yapıldı.Hedefler vaktinde tespit edildi ve korvetlerden fırlatılan Redut füzeleri ile imha edildi. Tüm sistemler olması gerektiği gibi çalıştı.
Rusya’nın Pasifik Filosu’na bağlı Gromkiy ve Soverşenniy korvetleri Japon Denizi’nde başarılı şekilde uçaksavar füzeleri atışları gerçekleştirdi. Atışlar sırasında sahte düşmana ait kruz füzeleri imha edildi.
Filonun açıklamasına göre, Gromkiy ve Soverşenniy korvetleri ile Japon Denizi’ndeki deniz muharebe eğitim poligonlarından birinde hava savunma çalışmaları gerçekleştirildi.
Askerler Redut uçaksavar füze kompleksleri ile sahte düşmanı taklit eden İney gemisinden ateşlenen Malahit hedef füzelerine atış yapıldı.
Hedefler vaktinde tespit edildi ve korvetlerden fırlatılan Redut füzeleri ile imha edildi. Tüm sistemler olması gerektiği gibi çalıştı.