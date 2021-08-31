https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-bmnin-idlibe-insani-yardim-gondermesini-memnuniyetle-karsiliyoruz--1048492280.html

Rusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerinin teslimatını memnuniyetle karşıladıklarını... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T23:25+0300

2021-08-31T23:25+0300

2021-08-31T23:25+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Moskova, BM Dünya Gıda Programı operasyonunun ilk aşamasının başarıyla yerine getirilmesini memnuniyetle karşılıyor ve zamanında bitmesini umuyor. Ayrıca malzemelerin, gerilimi azaltma bölgesini kontrol eden Hayat Tahrir eş-Şam teröristlerinin eline geçmesini önlemek için ihtiyaç sahipleri arasında dağıtımında güvenli mekanizmanın bir an önce geliştirilmesi önemli” ifadesine yer verildi.BM insani yardımın ilk partisinin İdlib’e Pazartesi ulaştığını anımsatan Dışişleri Bakanlığı, BM’nin eylül ortasında Suriye’ye 27 bin insani yardım çantasından oluşan bir parti daha ulaştıracağını kaydetti.Açıklamada, “İdlib ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer bölgelere temas hatları üzerinden normal insani erişimin sağlanması yönündeki aktif uluslararası çabaların sürdürülmesinden ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2585 sayılı kararın, insani yardımın erken canlandırma projeleri sayesinde genişletilmesi, şeffaflığının artırılması ve Suriyelilerin Kovid-19 pandemisinin sonuçlarıyla mücadelede desteklenmesiyle ilgili diğer hükümetlerinin de iyi niyetle yerine getirilmesinden yanayız” dendi.

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rusya, suriye, vladimir putin, bm, türkiye, beşar esad, öso, idlib, iç savaş, birleşmiş milletler (bm), yardım, cihatçı, destek, terör örgütü