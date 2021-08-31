Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden kendi koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama

St. Petersburg’daki Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü’nün geliştirdiği kendi koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamada bulunan kurum direktörü Dmitriy Lioznov, yeni aşı ile ilgili klinik öncesi araştırmaların sona erdiğini, klinik testlere ise yıl sonuna kadar başlanmasını beklediklerini belirtti.Şu anda bir sonraki aşamaya (klinik testlere) geçilmesi için yeni belgelerin sunum sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Lioznov, yeni aşının ‘influenza A’ olarak bilinen gribe, hem de koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkili olacağını vurguladı.Lioznov, “Bu türden çalışmalar yürütülüyor. Her şeyin iyi olması durumunda yeni yıla kadar klinik araştırmalara başlayacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.Rusya’da şu anda Sputnik V, aynı aşının tek bileşenli versiyonu Sputnik Light, Novosibirsk’teki Vektör Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona, Çumako Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta onayladığı EpiVakKorona-N olmak üzere 5 koronavirüs aşısı tescil edilmiş bulunuyor.
Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Lioznov, kurum bünyesinde geliştirilen yeni Kovid-19 aşısı ile ilgili klinik öncesi araştırmaların sonuna gelindiğini, klinik testlere ise yıl sonuna kadar başlanmasını beklediklerini duyurdu.
St. Petersburg’daki Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü’nün geliştirdiği kendi koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamada bulunan kurum direktörü Dmitriy Lioznov, yeni aşı ile ilgili klinik öncesi araştırmaların sona erdiğini, klinik testlere ise yıl sonuna kadar başlanmasını beklediklerini belirtti.
Şu anda bir sonraki aşamaya (klinik testlere) geçilmesi için yeni belgelerin sunum sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Lioznov, yeni aşının ‘influenza A’ olarak bilinen gribe, hem de koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkili olacağını vurguladı.
Lioznov, “Bu türden çalışmalar yürütülüyor. Her şeyin iyi olması durumunda yeni yıla kadar klinik araştırmalara başlayacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.
Rusya’da şu anda Sputnik V, aynı aşının tek bileşenli versiyonu Sputnik Light, Novosibirsk’teki Vektör Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona, Çumako Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta onayladığı EpiVakKorona-N olmak üzere 5 koronavirüs aşısı tescil edilmiş bulunuyor.