https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-ile-abd-eylulde-nukleer-istikrar-konusunda-yeni-gorusmeler-yapacak-1048476219.html

Rusya ile ABD, eylülde nükleer istikrar konusunda yeni görüşmeler yapacak

Rusya ile ABD, eylülde nükleer istikrar konusunda yeni görüşmeler yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile gelecek ay nükleer istikrar konusunda yeni bir tur görüşme yapacaklarını belirtti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T14:09+0300

2021-08-31T14:09+0300

2021-08-31T14:10+0300

savunma

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nükleer

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesi ile ABD’nin gelecekte nükleer istikrar alanında bazı anlaşmalara varabileceklerini kaydetti.Lavrov şöyle devam etti:Rusya Dışişleri Bakanı, buna rağmen ABD ile ortak bir paydada buluşabileceklerine inandığını belirtti ve eylül ayında stratejik istikrar üstüne yeni bir tur görüşme yapacaklarını ekledi.Son dönemde, ellerindeki nükleer silahların sayısını sınırlayan bazı anlaşmalardan çekilen ya da süresi dolan anlaşmayı yenilemeyen Rusya ile ABD, stratejik istikrar konusunda diyalog kurdukları görüşmelerin ilk turunu 28 Temmuz’da Cenevre’de gerçekleştirmişti.

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abd, rusya, nükleer, cenevre