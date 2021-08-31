Rusya ile ABD, eylülde nükleer istikrar konusunda yeni görüşmeler yapacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesi ile ABD’nin gelecekte nükleer istikrar alanında bazı anlaşmalara varabileceklerini kaydetti.Lavrov şöyle devam etti:Rusya Dışişleri Bakanı, buna rağmen ABD ile ortak bir paydada buluşabileceklerine inandığını belirtti ve eylül ayında stratejik istikrar üstüne yeni bir tur görüşme yapacaklarını ekledi.Son dönemde, ellerindeki nükleer silahların sayısını sınırlayan bazı anlaşmalardan çekilen ya da süresi dolan anlaşmayı yenilemeyen Rusya ile ABD, stratejik istikrar konusunda diyalog kurdukları görüşmelerin ilk turunu 28 Temmuz’da Cenevre’de gerçekleştirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile gelecek ay nükleer istikrar konusunda yeni bir tur görüşme yapacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesi ile ABD’nin gelecekte nükleer istikrar alanında bazı anlaşmalara varabileceklerini kaydetti.
Lavrov şöyle devam etti:
“Amerikalılar ile stratejik silahlarla ilgili yapacağımız anlaşma ya da anlaşmaların, nükleer, konvansiyonel, saldırı ve savunma silahları da dahil tüm stratejik silahları içermesini istiyoruz. Bizim mantığımız bu şekilde çalışıyor, onlarınkiyse biraz daha farklı: onlar stratejik olmayanlar da dahil tüm nükleer silahların anlaşmanın konusu olmasını istiyor.”
Rusya Dışişleri Bakanı, buna rağmen ABD ile ortak bir paydada buluşabileceklerine inandığını belirtti ve eylül ayında stratejik istikrar üstüne yeni bir tur görüşme yapacaklarını ekledi.
Son dönemde, ellerindeki nükleer silahların sayısını sınırlayan bazı anlaşmalardan çekilen ya da süresi dolan anlaşmayı yenilemeyen Rusya ile ABD, stratejik istikrar konusunda diyalog kurdukları görüşmelerin ilk turunu 28 Temmuz’da Cenevre’de gerçekleştirmişti.