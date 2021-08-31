https://tr.sputniknews.com/20210831/rusya-saglik-bakani-murasko-uzun-kovid-dokuz-aydan-fazla-surebilir-1048488982.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: ‘Uzun Kovid’ dokuz aydan fazla sürebilir

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: ‘Uzun Kovid’ dokuz aydan fazla sürebilir

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüs (Kovbid-19) enfeksiyonunu geçiren hastalarda 6 ila 9 ay arasında ve hatta daha uzun sürebilen ‘uzun... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T21:08+0300

2021-08-31T21:08+0300

2021-08-31T21:08+0300

koronavirüs

rusya sağlık bakanlığı

mihail muraşko

koronavirüs

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Rusya’nın bölgelerindeki sağlık kurumları yetkilileriyle telekonferans formatında bir araya gelen Muraşko, 6 ila 9 ay arasında ve hatta daha uzun sürebilecek ‘Uzun Kovid’ belirtileri ile ilgili bilgi verdi. Muraşko, bu tür hastalarda nörolojik semptomların, kardiyovasküler sistemle ilgili ve diğer bazı belirtilerin görülebileceğini ifade etti.Muraşko, “Bugün ‘uzun Kovid’ denilen hastalığın sonuçlarının 6-9 ay veya daha fazla sürebildiğini görüyoruz. Bu durumda bu kadar uzun süre devam eden semptomlar, vücudun çeşitli sistemlerini kapsıyor olabilir. Hastalarda bilişsel bozukluklar dahil olmak üzere nörolojik bozukluklar, hafıza sorunları, ciddi yorgunluk, kardiyovasküler sistemin, solunum organlarının, kas-iskelet sisteminin çeşitli belirtileri saptanıyor” diye konuştu.Kovid-19 sonrası sağlık sorunları yaşayan hastaların bir an önce tespit edilerek ayakta veya yatarak rehabilitasyona veya tedaviye gönderilmesi gerektiğine işaret eden Muraşko, “Bu, eşlik eden hastalıklardan dolayı Kovid-19'un şiddetli seyrine ve bunun daha uzun ve daha tehlikeli sonuçlarına daha çok maruz kalan yaşlı vatandaşlar için özellikle önemli” vurgusunu yaptı.Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığı Terapi ve Genel Tıp Uygulamaları Baş Uzmanı Oksana Drapkina, vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları ve hastalıktan sonra kazanılan bağışıklığı beklememeleri çağrısında bulunmuştu. Drapkina, ‘böyle bir bağışıklığın bedelinin ölüme yol açabilecek ya da ‘uzun Kovid’ diye adlandırılan komplikasyonlar olabileceğini’ vurgulamıştı.

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rusya sağlık bakanlığı, mihail muraşko, koronavirüs