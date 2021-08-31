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Rusya, üç ülke ile Hazar Denizi’nde tatbikat gerçekleştirecek
Rusya, üç ülke ile Hazar Denizi’nde tatbikat gerçekleştirecek
Rusya, İran, Kazakistan ve Azerbaycan donanmalarında yer alan roket ve top gemilerinin Hazar Denizi’nde ortak tatbikat gerçekleştirecekleri belirtildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:23+0300
2021-08-31T12:23+0300
dünya
rusya
kazakistan
iran
azerbaycan
tatbikat
hazar denizi
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Rusya’nın Hazar Denizi Filosu’nun Komutan Yardımcısı Sergey Ekimov, Rus donanması gemilerinin yakında Hazar Denizi’nde İran, Kazakistan ve Azerbaycan donanmaları ile ortak bir tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.Tatbikatların birkaç gün boyunca süreceğini kaydeden Ekimov, söz konusu tatbikatlara Rus donanmasının roket ve top gemilerinin katılacağını belirtti.Ekimov, tatbikatların amacını, dört ülkenin donanmaları arasındaki ‘koordinasyon üstünde çalışmak’ olarak açıkladı.Rusya’nın Hazar Filosu’nun gemileri şu anda İran’da düzenlenmekte olan ‘Deniz Kupası Ordu Oyunları’na katılıyor. Ortak tatbikatınsa söz konusu yarışmanın tamamlanması ardından başlayacağı kaydedildi.
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rusya, kazakistan, iran, azerbaycan, tatbikat, hazar denizi

Rusya, üç ülke ile Hazar Denizi’nde tatbikat gerçekleştirecek

12:23 31.08.2021
© AARusya ve İran tatbikatı
Rusya ve İran tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Rusya, İran, Kazakistan ve Azerbaycan donanmalarında yer alan roket ve top gemilerinin Hazar Denizi’nde ortak tatbikat gerçekleştirecekleri belirtildi.
Rusya’nın Hazar Denizi Filosu’nun Komutan Yardımcısı Sergey Ekimov, Rus donanması gemilerinin yakında Hazar Denizi’nde İran, Kazakistan ve Azerbaycan donanmaları ile ortak bir tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.
Tatbikatların birkaç gün boyunca süreceğini kaydeden Ekimov, söz konusu tatbikatlara Rus donanmasının roket ve top gemilerinin katılacağını belirtti.
Ekimov, tatbikatların amacını, dört ülkenin donanmaları arasındaki ‘koordinasyon üstünde çalışmak’ olarak açıkladı.
Rusya’nın Hazar Filosu’nun gemileri şu anda İran’da düzenlenmekte olan ‘Deniz Kupası Ordu Oyunları’na katılıyor. Ortak tatbikatınsa söz konusu yarışmanın tamamlanması ardından başlayacağı kaydedildi.
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