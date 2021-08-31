https://tr.sputniknews.com/20210831/sanliurfada-iki-mahalle-su-altinda-kaldi-evlerimiz-yikilmak-uzere-1048466243.html

Şanlıurfa’da iki mahalle su altında kaldı: 'Evlerimiz yıkılmak üzere'

Şanlıurfa’da iki mahalle su altında kaldı: 'Evlerimiz yıkılmak üzere'

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Uysallı ve Kovalı mahalleleri, yeraltı suyunun yükselmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Birçok evin su altında kaldığı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T07:26+0300

2021-08-31T07:26+0300

2021-08-31T07:25+0300

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suruç

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Uysallı ve Kovalı mahalleleri, iddiaya göre yaklaşık 3 yıldır yeraltı suyunun yükselmesi nedeniyle su altında kalıyor. Şanlıurfa’da iki mahalle su altında kaldı - 2 Köy okulu, birçok ev, cadde ve sokakların su bastığı iki kırsal mahallede vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalışıyor.İki kırsal mahallede yaşanan sel sorununun 3 yıldır sürdüğünü belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Şanlıurfa’da iki mahalle su altında kaldı -'Ağaçlarımız kurudu'Uysalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Dindar Yıldız, “Tarım sulamasında kullanılan su nedeniyle perişan bir durumdayız. Ağaçlarımız kuruyor, evlerimiz yıkılmak üzere. Tam üç yıldır bu halde yaşıyoruz. Uysallı İlköğretim Okulumuz dahil birçok evi su bastı. Yarın öbür gün okullar açılıyor. Çocuklar bu okulda nasıl eğitim görecekler. Bir an önce bu duruma bir el atılmasını istiyoruz” dedi. 'Su altında yaşıyoruz'Kırsal Kovalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çelik ise, “Ben mahallemde sebze ektim. Tarlamız su altında kaldı ve ürünlerimiz kurudu. Şimdi bu borçları nasıl ödeyeceğim. Suyun nereden geldiğini bilmiyoruz. Ana hat borusundan mı geliyor, artık bir yerde bir sorun mu var bilmiyoruz. Yetkililerden kime gittiysek bize kulak asmadılar” ifadelerini kullandı.

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