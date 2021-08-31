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https://tr.sputniknews.com/20210831/sarikaya-secim-baraji-bir-daha-revize-edildi-ve-yuzde-5-olmasi-konusunda-uzlasi-saglandi-1048469190.html
Sarıkaya: Seçim barajı bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı
Sarıkaya: Seçim barajı bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim kanunu çalışmalarıyla ilgili edindiği bilgiyi aktardı. Sarıkaya, yüzde 7... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T10:36+0300
2021-08-31T10:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
mhp
devlet bahçeli
baraj
seçim barajı
türkiye
muharrem sarıkaya
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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Daraltma yok, baraj %5' başlıklı yazısında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim barajıyla ilgili yaptığı "MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak %7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil" açıklamasını hatırlattı."Gelelim AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmelerle ortaya çıkan sahadaki duruma" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:"AK Parti’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin hazırlık MHP ile arasında birkaç kez gidip geldi…Bu süreçte iki partinin üzerinde tam uzlaşı sağladığı iki konu var; biri seçim barajı, TBMM’de grup kuran partilerin seçime katılma hakkı…Düzenleme ile TBMM’de grup kuran partiler seçime doğrudan katılma hakkını bundan böyle elde edemeyecek.İYİ Parti’nin seçime katılma sürecinde yaşandığı gibi, Türkiye’nin yarısında örgütünü oluşturmadan sadece TBMM’de grup kurarak seçime giremeyecek...'Doğal baraj oluştu'Ancak kurulmuş bulunan DEVA ve Gelecek Partileri örgütlenmelerini tamamlayarak seçime katılma hakkını elde etti.Üzerinde uzlaşılan ikinci konu, baraj meselesine gelince…Erdoğan, 'Bunun altında bir şey olur mu?' diyerek yüzde 7’nin altında da olabileceği sinyalini vermişti.AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve %5 olması konusunda uzlaşı sağlandı.Neden de 'siyasi partilerin birlikte veya tek başına %5 oy alması halinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına Anayasa ile sahip olması...'Doğal barajın zaten Anayasa ile oluştuğu, dolayısıyla %5 olmasının kendileri açısından da fayda getireceğine dikkat çekiliyor.'Yüzde 5'in faydası'Fayda olarak gördükleri de yeni kurulan iki partinin DEVA ve Gelecek’in durumu…İki partinin oylarının %5’e yakın olması durumunda Millet İttifakı içinde pazarlık şanslarının yükseleceğine dikkat çekiliyor…İYİ Partililere göre iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin bir süredir DEVA Partisi’ni %4-5 bandında gösteriyor olmasının gerisinde de bu yatıyor.Bu oranın üçüncü ittifakı gündemde tutacağı için Millet İttifakı’nda kırılma yaratacağı görüşü dile getiriliyor.Dolayısıyla yüzde 5 baraj üzerinde uzlaşıldığı kayda geçiriliyor.'Dar ve daraltılmış olmaz'Dar veya daraltılmış bölge ile ilgili durum ise MHP açısından kabul edilir bulunmadı.Yaptıkları simülasyon sonucu az oy alan partilerin tamamen parlamento dışı kalacağı kanaati oluşmuş…AK Parti ve CHP’nin daha fazla oy alır hale gelmesi, Doğu ve Güneydoğu’da da HDP’nin kârlı çıkması kaygısı iletilmiş.Daraltılmış bölgenin 7 veya 9 milletvekili ile sınırlandırılmasına yönelik tekliflere de MHP kapalı…Kanunun TBMM’ye gelecek ay açıldığı anda gelmesi için çaba gösteriliyor ve Ekim ayı içinde çıkmasına yönelik gayret seziliyor.Nedeni, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin bir yıl içinde gerçekleşen seçimde uygulanmayacak olması.Eğer Ekim ayında çıkarsa 2022 Kasım ayından itibaren yapılacak seçimde uygulanma olanağına kavuşulacak.Muhalefetin seçim için 2022’nin Kasım ayına son dönem sürekli referans vermesinin gerisinde de bu durum yatıyor."
https://tr.sputniknews.com/20210830/siyasette-baraj-tartismasi-cumhur-ittifaki-yuzde-7-iyi-parti-yuzde-5-chp-ise-kalksin-istiyor-1048451808.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, mhp, devlet bahçeli, baraj, seçim barajı, türkiye, muharrem sarıkaya

Sarıkaya: Seçim barajı bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı

10:36 31.08.2021
© Fotoğraf : Twitter- T.C. CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Fotoğraf : Twitter- T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim kanunu çalışmalarıyla ilgili edindiği bilgiyi aktardı. Sarıkaya, yüzde 7 olarak kararlaştırılan barajın revize edildiğini ve yüzde 5'e düşürüldüğünü söyledi.
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Daraltma yok, baraj %5' başlıklı yazısında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim barajıyla ilgili yaptığı "MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak %7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu, olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil" açıklamasını hatırlattı.
"Gelelim AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen görüşmelerle ortaya çıkan sahadaki duruma" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:
"AK Parti’nin üzerinde çalıştığı siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin hazırlık MHP ile arasında birkaç kez gidip geldi…
Bu süreçte iki partinin üzerinde tam uzlaşı sağladığı iki konu var; biri seçim barajı, TBMM’de grup kuran partilerin seçime katılma hakkı…
Düzenleme ile TBMM’de grup kuran partiler seçime doğrudan katılma hakkını bundan böyle elde edemeyecek.
İYİ Parti’nin seçime katılma sürecinde yaşandığı gibi, Türkiye’nin yarısında örgütünü oluşturmadan sadece TBMM’de grup kurarak seçime giremeyecek...

'Doğal baraj oluştu'

Ancak kurulmuş bulunan DEVA ve Gelecek Partileri örgütlenmelerini tamamlayarak seçime katılma hakkını elde etti.
Üzerinde uzlaşılan ikinci konu, baraj meselesine gelince…
Erdoğan, 'Bunun altında bir şey olur mu?' diyerek yüzde 7’nin altında da olabileceği sinyalini vermişti.
AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve %5 olması konusunda uzlaşı sağlandı.
Yerel Seçim 2019, sandık, oy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
POLİTİKA
Siyasette baraj tartışması: Cumhur İttifakı yüzde 7, İYİ Parti yüzde 5, CHP ise kalksın istiyor
Dün, 17:16
Neden de 'siyasi partilerin birlikte veya tek başına %5 oy alması halinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına Anayasa ile sahip olması...'
Doğal barajın zaten Anayasa ile oluştuğu, dolayısıyla %5 olmasının kendileri açısından da fayda getireceğine dikkat çekiliyor.

'Yüzde 5'in faydası'

Fayda olarak gördükleri de yeni kurulan iki partinin DEVA ve Gelecek’in durumu…
İki partinin oylarının %5’e yakın olması durumunda Millet İttifakı içinde pazarlık şanslarının yükseleceğine dikkat çekiliyor…
İYİ Partililere göre iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin bir süredir DEVA Partisi’ni %4-5 bandında gösteriyor olmasının gerisinde de bu yatıyor.
Bu oranın üçüncü ittifakı gündemde tutacağı için Millet İttifakı’nda kırılma yaratacağı görüşü dile getiriliyor.
Dolayısıyla yüzde 5 baraj üzerinde uzlaşıldığı kayda geçiriliyor.

'Dar ve daraltılmış olmaz'

Dar veya daraltılmış bölge ile ilgili durum ise MHP açısından kabul edilir bulunmadı.
Yaptıkları simülasyon sonucu az oy alan partilerin tamamen parlamento dışı kalacağı kanaati oluşmuş…
AK Parti ve CHP’nin daha fazla oy alır hale gelmesi, Doğu ve Güneydoğu’da da HDP’nin kârlı çıkması kaygısı iletilmiş.
Daraltılmış bölgenin 7 veya 9 milletvekili ile sınırlandırılmasına yönelik tekliflere de MHP kapalı…
Kanunun TBMM’ye gelecek ay açıldığı anda gelmesi için çaba gösteriliyor ve Ekim ayı içinde çıkmasına yönelik gayret seziliyor.
Nedeni, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin bir yıl içinde gerçekleşen seçimde uygulanmayacak olması.
Eğer Ekim ayında çıkarsa 2022 Kasım ayından itibaren yapılacak seçimde uygulanma olanağına kavuşulacak.
Muhalefetin seçim için 2022’nin Kasım ayına son dönem sürekli referans vermesinin gerisinde de bu durum yatıyor."
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