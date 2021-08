Şenol Güneş: Grup liderliğini sürdürmek istiyoruz

https://tr.sputniknews.com/20210831/senol-gunes-grup-liderligini-surdurmek-istiyoruz-1048488326.html

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki liderliklerini Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ ile yarın Vodafone Park'ta yapacakları karşılaşmaya ilişkin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Mert Müldür ile açıklamalarda bulundu.30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:Aday kadroya davet edilen 4 ismin salgın döneminde İngiltere'deki kurallar nedeniyle Türkiye'ye gelemediklerini ve yarınki maçta forma giyemeyeceklerini aktaran Şenol Güneş, bu duruma sitem ederek şunları söyledi:Yola genç bir kadro ile çıktıklarını ve her geçen gün daha iyi olacaklarının altını çizen Güneş, "Dünya Kupası'na katılımı sağlarsak bu kadronun uzun yıllar yarışmada olacağını bekliyorum. İnancımız, kalitemiz var; akıllı, sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimizin fizik gücü iyi, bıraktığınız zaman pas yapabilen, teknik bir takım. İki maçı kazandılar, Norveç'e kaybettiler ama onu da kazanabilirlerdi. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Jovetic vardı, onun sakatlığı var, son durumunu bilmiyorum. Onlar için çok önemli bir oyuncu. Kendi oyunumuzu oynamak durumundayız, iyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz grubu lider olarak bitirip birinci çıkmak lehimize olacaktır. İlk üç maçtaki sonuçları da unutarak, yeni bir heyecanla yarına hazırlanacağız. Bugüne kadar bize destek veren yönetim, başkan, tüm taraftarlara Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin de Katar’da olacağını düşünüyorum. Mert (Müldür) yarın oynayacak gibi gözüküyor. Çıkacak 11'imiz var, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha önce oynamış başarılı oyuncularımız var, onları kullanacağız." şeklinde konuştu.Oyuncuların transferlerinin de milli takımdaki durumlarını etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızla ilgili bazı kısa açıklamalar yapıp tartışma açmayı doğru bulmuyorum. Dorukhan sevdiğimiz beğendim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası'na aldığımda da beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transferinin geç yapılmasının sıkıntısını yaşıyor. Bunu genel olarak söylüyorum. Hakan da transfer yaptı, Ozan Kabak da transfer yaptı, hepsi yapabilirler, bundan mutluluk duyarım ama zamanlamayı iyi bilmek gerek. Transfer oyuncuyu etkiler, Ozan’dan bahsedeyim, Ozan’ın transferinde Schalke’ye başvuru yaptık, ama son gün transfer oldu ama benim oyuncum değil diyorlar. Öteki taraftan Ozan Tufan da aynı şekilde. Kulüp muhatabınız bile belli değil. Milli takım her şeyin üstünde diyoruz ama bazen her şeyin üstüne çıkmıyor. Oyuncular, transferlerini iyi yönetmeli." ifadelerini kullandı.Şenol Güneş, "EURO 2020 kadrosunda olmadığı için Salih Uçan'ın ismi hep gündeme gelmişti. Şu an aday kadroda. Salih'le ilgili görüşünüz nedir, yarın sahada görecek miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:Güneş, Emre Belözoğlu'nun teknik ekipte yer alıp almayacağına ilişkin soruyu da, "Emre ile ilgili görüşüyoruz dedim, hiçbir zaman resmileşmedi. Türkiye adına burayı temsil ederek görev yapıyorum. Emre çok beğendiğim, takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı itibarıyla başarılı bir antrenör olacağını düşünüyorum. Şartlar itibarıyla şu an olması mümkün değil. Onun beklentileri veya bizim beklentilerimizde farklı taraflar vardı. Bizim takımda en iyi uyum sağlayacak yardımcı hoca olarak Emre'yi düşünmüştüm. Bırakmadan önce kaptan olarak bu katkıyı yapıyordu. Şartlar oluşmadı. Onun yerine başka antrenör de alabilirdim, almadım. Bu dönemi böyle geçireceğim, bana biraz daha yük binsin. Yanımda Bayram hoca ve diğer hocalar var. Burak ve Hakan'ı önde tutarak, onu değerlendirmek istiyorum." şeklinde yanıtladı.

