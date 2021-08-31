https://tr.sputniknews.com/20210831/sergen-yalcin-yabanci-oyuncuyu-kisitlarsak-turk-futbolcu-gelisir-mantigi-yanlis-1048462157.html

Sergen Yalçın: Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir mantığı yanlış

Sergen Yalçın: Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu gelişir mantığı yanlış

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yabancı oyuncu ile ilgili alınan kararı eleştirerek, "Altı yabancı futbolcunun kulübede oturması doğru mu? Asıl soru... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T00:30+0300

2021-08-31T00:30+0300

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yaşam

sergen yalçın

beşiktaş

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transfer

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayımlanan % 100 Futbol programında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir gruba düşmediklerini belirtti.Yalçın, "Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde belki ilerleyebilirsin ama Şampiyonlar Ligi çok zor. Gruptan çıkmak bizim için başarı. Orada çok tempolu oynayan rakipler var. O tempoya ayak uydurmaya çalışacağız. Zaten takıma da maksimum tempoda antrenman yaptırıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oyun formatını değiştirebiliriz. Orada elini kolunu sallayarak puan alamazsın. Gerçekçi olmak lazım." diye konuştu.Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Alex Teixeira'nın 60 dakika oynayabilecek kadar hazır olduğunu, Michy Batshuayi'nin ise Chelsea ile sezon başı kampı yaptığı için hazır geldiğini aktaran Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'nun da takıma dahil edileceğini kaydetti. Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ın da herhangi bir kulübe kiralık gönderilmeyeceğini ifade etti.Yabancı oyuncu kuralı ile ilgili alınan kararı eleştiren Yalçın, şunları söyledi:Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in PAOK'a gitmesinin gündemde olduğunu belirten Yalçın, "Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kez toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O maliyetle bu performans kabul edilemez." diye konuştu.Transferi gündemde olan Gedson Fernandes ile ilgili bir soruya Yalçın, "Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim. Şu anda ne durumda bilmiyorum." şeklinde cevap verdi.Yalçın, VAR sistemi ile ilgili de eleştiride bulunarak, "Bu VAR, neden var? Geçen hafta Kenan'ın pozisyonu, bu hafta Vida'nın pozisyonu ortada. Çaykur Rizespor maçında Vida'nın ayağına basılıyor, hakem 'Bilmeden bastı.' diyor. Bilmeden adama yumruk at, 'Bilmeden yaptım' de geç o zaman. VAR sisteminden memnun değilim. Söylediğim pozisyonlara bir bakın. Bu hafta Vida'nın pozisyonu penaltı değil mi? Kenan'ın pozisyonu penaltı olabilir ya da olmayabilir. Bari pozisyonu bir inceleyin." ifadelerini kullandı.

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sergen yalçın, beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, transfer