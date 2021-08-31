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Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
Muğla Bodrum’da konser sonrası tatil yapmaya başlayan şarkıcı Sinan Akçıl, “Ivır zıvır şarkıcılar milyon dolar verseler artık onlara şarkı yok” dedi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T18:33+0300
2021-08-31T18:33+0300
yaşam
pop
müzik
açıklama
şarkı
sanatçı
satış
sinan akçıl
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Geçen gün Miya Beach’e çıkan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser sonrasında tatil yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, yeni projelerinden, yapacağı düetlerden bahsederken halk konserlerini özlediğini de açıkladı. Akçıl, 'ıvır zıvır' diye tabir ettiği şarkıcılara artık şarkı vermeyeceğini de söyledi.Şarkıcı, bundan sonra 'ıvır zıvır' diye tarif ettiği şarkıcılara şarkı vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yeni projelerim hiçbir zaman bitmez. Ben zaten kendim bir projeyim. Kafamda sürekli yeni bir şeyler kurguluyorum ama uzun bir süre ıvır zıvır dediğimiz şarkıcılara şarkı vermeme kararı aldım. Sadece kendime yakın hissettiğim, sevdiğim ve müziğine inandığım isimlere şarkı vereceğim bundan sonra. Kendi adıma da şarkılar devam edecek. Yurt içi ve yurtdışı düetlerim var. Faslı bir şarkıcıyla çok büyük bir düetimiz olacak Allah’ın izniyle. Bütün bunlar beni heyecanlandırıyor önce biraz tatil ve sonra halk konserleri. Halk konserleri beni daha çok heyecanlandırıyor. Emek vermiş kişiler oraya geliyor. 20 bin, 30 bin kişi oluyor karşımızda o yüzden ben halk konserlerini çok özledim. Pandemiyi alt etme zamanı, halk konserleri ile buluşma zamanı.”
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pop, müzik, açıklama, şarkı, sanatçı, satış, sinan akçıl

Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok

18:33 31.08.2021
© Fotoğraf : YouTubeSinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Muğla Bodrum’da konser sonrası tatil yapmaya başlayan şarkıcı Sinan Akçıl, “Ivır zıvır şarkıcılar milyon dolar verseler artık onlara şarkı yok” dedi.
Geçen gün Miya Beach’e çıkan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser sonrasında tatil yaparken objektiflere takıldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, yeni projelerinden, yapacağı düetlerden bahsederken halk konserlerini özlediğini de açıkladı. Akçıl, 'ıvır zıvır' diye tabir ettiği şarkıcılara artık şarkı vermeyeceğini de söyledi.
Şarkıcı, bundan sonra 'ıvır zıvır' diye tarif ettiği şarkıcılara şarkı vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yeni projelerim hiçbir zaman bitmez. Ben zaten kendim bir projeyim. Kafamda sürekli yeni bir şeyler kurguluyorum ama uzun bir süre ıvır zıvır dediğimiz şarkıcılara şarkı vermeme kararı aldım. Sadece kendime yakın hissettiğim, sevdiğim ve müziğine inandığım isimlere şarkı vereceğim bundan sonra. Kendi adıma da şarkılar devam edecek. Yurt içi ve yurtdışı düetlerim var. Faslı bir şarkıcıyla çok büyük bir düetimiz olacak Allah’ın izniyle. Bütün bunlar beni heyecanlandırıyor önce biraz tatil ve sonra halk konserleri. Halk konserleri beni daha çok heyecanlandırıyor. Emek vermiş kişiler oraya geliyor. 20 bin, 30 bin kişi oluyor karşımızda o yüzden ben halk konserlerini çok özledim. Pandemiyi alt etme zamanı, halk konserleri ile buluşma zamanı.”
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