https://tr.sputniknews.com/20210831/sinek-larvalari-ile-yara-temizligi-1048474456.html

Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor

Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor

Samsun'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği'nde larva tedavisine de başlandı. Larvalar açık yaraya yerleştiriliyor, dokunun iyileşip bölgenin kesilmesi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:15+0300

2021-08-31T13:15+0300

2021-08-31T13:21+0300

yaşam

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (getat)

sinek

larva

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nde (GETAT) binlerce yıllık tedavi yöntemleri, pek çok hastaya uygulanıyor.Birçok farklı alan bulunan merkezde tedaviler, uzman hekimlerce uygulanıyor. Apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavisi, mezoterapi, kupa ve hacamat uygulamalarının yapıldığı merkezde şimdi de larva tedavisine başlandı. Bu yöntemle ölü doku, larvalar tarafından ortadan kaldırılıyor ve temiz bir doku tabakasının oluşması bekleniyor.Merkezde birçok uygulamanın yapıldığını belirten Başhekim Doç. Dr. Ersin Köksal, şunları kaydetti:'3 günde ölü dokular ortadan kalkıyor'Larva tedavisinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlığı altında yapıldığını hatırlatan GETAT asistan doktorlarından Gülşah Bal ise şunları söyledi:‘İstanbul'dan geliyor'Larvaların temininin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sağlandığını belirten GETAT asistan doktorlarından Dr. Gamze İmamoğlu da uygun görülen hastalarda, haftada bir gün gelecek şekilde tedavinin uygulandığını söyledi.

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2021

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geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (getat), sinek, larva