Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/sinek-larvalari-ile-yara-temizligi-1048474456.html
Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor
Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor
Samsun'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği'nde larva tedavisine de başlandı. Larvalar açık yaraya yerleştiriliyor, dokunun iyileşip bölgenin kesilmesi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:15+0300
2021-08-31T13:21+0300
yaşam
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (getat)
sinek
larva
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048474398_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_e229d369eff30c125970bb5b1b0fa77c.jpg
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nde (GETAT) binlerce yıllık tedavi yöntemleri, pek çok hastaya uygulanıyor.Birçok farklı alan bulunan merkezde tedaviler, uzman hekimlerce uygulanıyor. Apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavisi, mezoterapi, kupa ve hacamat uygulamalarının yapıldığı merkezde şimdi de larva tedavisine başlandı. Bu yöntemle ölü doku, larvalar tarafından ortadan kaldırılıyor ve temiz bir doku tabakasının oluşması bekleniyor.Merkezde birçok uygulamanın yapıldığını belirten Başhekim Doç. Dr. Ersin Köksal, şunları kaydetti:'3 günde ölü dokular ortadan kalkıyor'Larva tedavisinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlığı altında yapıldığını hatırlatan GETAT asistan doktorlarından Gülşah Bal ise şunları söyledi:‘İstanbul'dan geliyor'Larvaların temininin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sağlandığını belirten GETAT asistan doktorlarından Dr. Gamze İmamoğlu da uygun görülen hastalarda, haftada bir gün gelecek şekilde tedavinin uygulandığını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048474398_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_7e1b4be0f1cf2306aacc663f561c546f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (getat), sinek, larva

Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor

13:15 31.08.2021 (güncellendi: 13:21 31.08.2021)
© DHASamsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© DHA
Abone ol
Samsun'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniği'nde larva tedavisine de başlandı. Larvalar açık yaraya yerleştiriliyor, dokunun iyileşip bölgenin kesilmesi önleniyor. Larva tedavisi, diyabet veya yanık yarası olan hastalara uygulanıyor.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nde (GETAT) binlerce yıllık tedavi yöntemleri, pek çok hastaya uygulanıyor.
Birçok farklı alan bulunan merkezde tedaviler, uzman hekimlerce uygulanıyor. Apiterapi, akupunktur, fitoterapi, ozon tedavisi, mezoterapi, kupa ve hacamat uygulamalarının yapıldığı merkezde şimdi de larva tedavisine başlandı. Bu yöntemle ölü doku, larvalar tarafından ortadan kaldırılıyor ve temiz bir doku tabakasının oluşması bekleniyor.
Merkezde birçok uygulamanın yapıldığını belirten Başhekim Doç. Dr. Ersin Köksal, şunları kaydetti:
"Bunlardan bazıları sülük tedavisi, ozon tedavisi, fitoterapi, apiterapi, akupunktur ve kronik yaralarda kullanılan larva tedavisi. Larva tedavisi de ölü dokuları temizleyerek yaranın daha çabuk iyileşmesinin sağlıyor. Türkiye'de toplam 8 kamu kurumunda, Samsun'da ise sadece bizim hastanemizde uygulanıyor. Bu uygulamalar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen yönetmelikler dahilinde uzman hekimler gözetiminde yapılıyor."

'3 günde ölü dokular ortadan kalkıyor'

Larva tedavisinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlığı altında yapıldığını hatırlatan GETAT asistan doktorlarından Gülşah Bal ise şunları söyledi:
"Halk arasında larva uygulaması olarak bilinir; magoterapi olarak adlandırılır. Sinek larvalarının tedavide kullanıldığı bir yöntemdir. Diyabetik yaralarda, ülserlerde kullanılıyor. Sinek larvalarının dokunun derinlerine nüfuz edebilmesi adına küçük kesikler atıyoruz. Sonra bu bölgeye larvaları yerleştiriyoruz. Bu larvalar 3 gün kalıyor ve temiz bir doku hattı oluşturuyor.”

‘İstanbul'dan geliyor'

Larvaların temininin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sağlandığını belirten GETAT asistan doktorlarından Dr. Gamze İmamoğlu da uygun görülen hastalarda, haftada bir gün gelecek şekilde tedavinin uygulandığını söyledi.
220000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:49Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
14:41AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
14:39Galatasaray, Mostafa Mohamed için Bordeaux'la anlaştı
14:32İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
14:20Rus savaş gemileri Japon Denizi'nde füze atışı yaptı
14:19Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
14:14Fenerbahçe'de iki ayrılık
14:14Minik Zehra'nın Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu
14:09Rusya ile ABD, eylülde nükleer istikrar konusunda yeni görüşmeler yapacak
13:55Miçotakis, Yunanistan'daki orman yangınlarının faturasını iki bakana kesti
13:54Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
13:52Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
13:42TTB Başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı
13:40BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan Erdoğan-Nahyan görüşmesine ilişkin açıklama
13:38Köpekten kaçan kedi tırmanarak kafasına çıktı
13:37Putin’den askerlere 15 bin ruble ödeme yapılması talimatı
13:36Çin: ABD'nin çekilmesi, kendi değerlerini dayatma politikasının başarısızlığını gösteriyor
13:19Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor
13:15Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor
13:08Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek