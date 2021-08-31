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https://tr.sputniknews.com/20210831/sri-lankada-dogan-ikiz-filler-viral-oldu-1048481729.html
Sri Lanka'da doğan ikiz filler viral oldu
Sri Lanka'da doğan ikiz filler viral oldu
Sri Lanka'daki Pinnawala Fil Yetimhanesi'nde Surangi isimli anne fil, ikiz erkek fil doğurdu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T16:44+0300
2021-08-31T16:44+0300
2021-08-31T16:44+0300
sri lanka
doğum
fil
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Sri Lanka'nın Sabaragamuwa eyaletinde bulunan Pinnawala Fil Yetimhanesi'nde ender görülen bir doğum gerçekleşti. 25 yaşındaki anne fil Surangi, ikiz erkek fil dünyaya getirdi. Doğum, Sri Lanka tarihindeki ilk yarı-evcil ikiz fil doğumu oldu. Ülkedeki ilk ikiz fil doğumu ise 2020'de Minneriya Ulusal Parkı'nda gerçekleşmişti. Pinnawala Fil Yetimhanesi'nden yapılan açıklamada ikizlerin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anne ve ikizlerin fotoğrafları çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.
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sri lanka, doğum, fil
Sri Lanka'da doğan ikiz filler viral oldu
Sri Lanka'daki Pinnawala Fil Yetimhanesi'nde Surangi isimli anne fil, ikiz erkek fil doğurdu.
Sri Lanka'nın Sabaragamuwa eyaletinde bulunan Pinnawala Fil Yetimhanesi'nde ender görülen bir doğum gerçekleşti.
25 yaşındaki anne fil Surangi, ikiz erkek fil dünyaya getirdi.
Doğum, Sri Lanka tarihindeki ilk
yarı-evcil ikiz fil doğumu oldu. Ülkedeki ilk ikiz fil doğumu ise 2020'de Minneriya Ulusal Parkı'nda gerçekleşmişti.
Pinnawala Fil Yetimhanesi'nden yapılan açıklamada ikizlerin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anne ve ikizlerin fotoğrafları çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.