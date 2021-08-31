https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-afganistan-ekonomisini-yeniden-insa-etmek-icin-profesyonelleri-ariyor-1048488127.html

Taliban, Afganistan ekonomisini yeniden inşa etmek için profesyonelleri arıyor

Taliban, Afganistan ekonomisini yeniden inşa etmek için profesyonelleri arıyor

Taliban, öncelikli görevinin, Afganistan'ın yatırım çekiciliğini artırmak ve ekonomisini yeniden inşa etmek olduğunu belirtti. Bunun için ülkeye... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T20:36+0300

2021-08-31T20:36+0300

2021-08-31T20:36+0300

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugünkü basın toplantısında, “Afganistan ekonomisini yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de profesyonellere ve uzmanlara ihtiyacımız var. Onların toplanıp ülkenin ekonomik canlanması için yol haritası geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca yabancı yatırımları çekmek için uygun havayı oluşturmak lazım” diye açıkladı.Örgütün, daha önce Afganistan’da yabancı güçlerle işbirliği yapan uzman ve işletmelere yaptırım uygulamayacağını kaydeden Mücahid, “İşgalci güçlerle iş birliği yapanlara sesleniyorum. Sizi suçlamayacağız bile. Özgürce gelin ve tüm ülkenin ve birliğinin yararı için bizimle çalışın. Hükümetimiz sizin için imkanlar oluşturacak” ifadesini kullandı.“Yeni hükümet yabancı sermayeyi çekmeye çalışacak” diyen Taliban Sözcüsü, iş birliğinin ortak çıkarlara dayanması ve Afganistan’ın bağımsızlığını bozmaması gerektiğini vurgulayarak, “Her bir yatırım, ekonomiye etkin bir şekilde yansıması ve ülkenin güvenirliğini bozmaması için somut ve önceden belirlenen görevlere yönlendirilmeli” diye ekledi.

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abd, afganistan, taliban, kabil, afganistan savunma bakanlığı, islami terör, personel, yardım, destek, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı