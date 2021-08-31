https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-afganistanin-yeni-hukumetini-kurdu-1048484550.html
‘Taliban, Afganistan’ın yeni hükümetini kurdu’
‘Taliban, Afganistan’ın yeni hükümetini kurdu’
Taliban mensuplarının yeni Afgan hükümetinin kurulması konusunda yürüttükleri istişareleri sonlandırdığı, hareketin temsilcilerinin kilit pozisyonlara atandığı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T18:17+0300
2021-08-31T18:17+0300
2021-08-31T18:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
kabine
afgan
islamcı
yönetim
hükümet
terör örgütü
teşkilat
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Militanların arasından Sputnik’e konuşan bir kaynak, Taliban mensuplarının yeni Afgan hükümetinin kurulması konusunda yürüttükleri istişareleri sonlandırdığını, hareketin temsilcilerinin kilit pozisyonlara atandığını belirtti.Aktarılan bilgiye göre Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader, Afganistan Dışişleri Bakanı görevine atandı. Hareketin kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup, Savunma Bakanı görevine getirildi, radikallerin liderlerinden biri olan Celaluddin Hakkani’nin oğlu Siracettin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu.Kabine üyelerinin geri kalanı ise yakında açıklanacak.Taliban’ın ülkeye hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.Taliban karşıtı direnişin devam ettiği tek yer olan Pençşir Vadisi’nde konuşlanan direnişçilerin lideri Ahmed Mesud daha önce, kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları ve medeni haklara uyulmasını sağlamaları halinde Taliban'a karşı mücadeleye son vereceklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-uyesi-hakkani-herkes-icin-af-ilan-ettik-1048480165.html
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taliban, kabine, afgan, islamcı, yönetim, hükümet, terör örgütü, teşkilat
‘Taliban, Afganistan’ın yeni hükümetini kurdu’
Taliban mensuplarının yeni Afgan hükümetinin kurulması konusunda yürüttükleri istişareleri sonlandırdığı, hareketin temsilcilerinin kilit pozisyonlara atandığı öğrenildi.
Militanların arasından Sputnik’e konuşan bir kaynak, Taliban mensuplarının yeni Afgan hükümetinin kurulması konusunda yürüttükleri istişareleri sonlandırdığını, hareketin temsilcilerinin kilit pozisyonlara atandığını belirtti.
Aktarılan bilgiye göre Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader, Afganistan Dışişleri Bakanı görevine atandı. Hareketin kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakup, Savunma Bakanı görevine getirildi, radikallerin liderlerinden biri olan Celaluddin Hakkani’nin oğlu Siracettin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu.
Kabine üyelerinin geri kalanı ise yakında açıklanacak.
Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
Taliban karşıtı direnişin devam ettiği tek yer olan Pençşir Vadisi’nde konuşlanan direnişçilerin lideri Ahmed Mesud daha önce, kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları ve medeni haklara uyulmasını sağlamaları halinde Taliban'a karşı mücadeleye son vereceklerini açıklamıştı.