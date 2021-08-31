https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-uyesi-hakkani-herkes-icin-af-ilan-ettik-1048480165.html

Taliban üyesi Hakkani: Herkes için af ilan ettik

Taliban üyesi Hakkani: Herkes için af ilan ettik

Taliban Barış Komisyonu Üyesi Mevlevi Muhammed Müslim Hakkani, "İntikam peşinde değiliz, herkes için af ilan ettik. Kimse yargılanmayacak" dedi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:08+0300

2021-08-31T16:08+0300

2021-08-31T16:08+0300

afganistan

taliban

mehmet akif ersoy

af

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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban Barış Komisyonu Üyesi Mevlevi Muhammed Müslim Hakkani ile röportaj yaptı.Hakkani, "Biz Kabil'in fethedilmesinden sonra eski hükümette yer alan devlet adamlarına çağrı yapıyoruz. Af ilan edildi, bundan yararlanabilirsiniz. Biz intikam peşinde değiliz" dedi.Ersoy, Taliban'dan korkan Afgan vatandaşların durumunu sorarken, Hakkani, "Herkes korkmuyor, birçok kesim çok mutlu. Daha önceki yönetim için çalışanlar korkuyor. Bize karşı savaşanlar çok zulmetti. Yargılanmayacaklar. Onlar için af ilan edildi. İslam Emirliği tarafından af çıkarıldı" diye konuştu."Taliban değişti mi" sorusuna, Hakkani, "Çok şükür, çok şey değişti. Af meselesi şer-i bir durum. Hz. Muhammed Mekke'yi fethettiğinde bütün Kureyş'i affetti, bu Resullulah'ın yoludur" diye konuştu.Hakkani ayrıca şunları söyledi:"Geçmişteki şeyler, bizim için önemli tecrübedir, bundan faydalanmalıyız. Kimseden intikam istemiyoruz. Af konusunda belli bir süre konmadı."

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afganistan, taliban, mehmet akif ersoy, af