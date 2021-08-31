https://tr.sputniknews.com/20210831/taliban-yeni-afgan-hukumetini-cuma-gunu-ilan-edecegini-duyurdu-1048479222.html

'Taliban yeni Afgan hükümetini cuma günü ilan edeceğini duyurdu'

'Taliban yeni Afgan hükümetini cuma günü ilan edeceğini duyurdu'

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni hükümeti cuma günü ilan edeceği belirtildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:39+0300

2021-08-31T15:39+0300

2021-08-31T15:51+0300

afganistan

taliban

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Taliban'ın* askeri komisyonundan bir kaynak, Taliban'ın Cuma günü yeni Afgan hükümetini ilan edeceğini söyledi. Sputnik'e konuşan kaynak, hükümette kimlerin yer alacağı ve biçiminin ne olacağının henüz bilinmediğini belirtti. *Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü

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afganistan, taliban