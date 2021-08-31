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'Taliban yeni Afgan hükümetini cuma günü ilan edeceğini duyurdu'
'Taliban yeni Afgan hükümetini cuma günü ilan edeceğini duyurdu'
Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni hükümeti cuma günü ilan edeceği belirtildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T15:39+0300
2021-08-31T15:51+0300
afganistan
taliban
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Taliban'ın* askeri komisyonundan bir kaynak, Taliban'ın Cuma günü yeni Afgan hükümetini ilan edeceğini söyledi. Sputnik'e konuşan kaynak, hükümette kimlerin yer alacağı ve biçiminin ne olacağının henüz bilinmediğini belirtti. *Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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afganistan, taliban

'Taliban yeni Afgan hükümetini cuma günü ilan edeceğini duyurdu'

15:39 31.08.2021 (güncellendi: 15:51 31.08.2021)
© AFP 2021 / Ahmad Sahel ArmanTaliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir
Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni hükümeti cuma günü ilan edeceği belirtildi.
Taliban'ın* askeri komisyonundan bir kaynak, Taliban'ın Cuma günü yeni Afgan hükümetini ilan edeceğini söyledi.
Sputnik'e konuşan kaynak, hükümette kimlerin yer alacağı ve biçiminin ne olacağının henüz bilinmediğini belirtti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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