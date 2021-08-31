https://tr.sputniknews.com/20210831/tanistiklari-otobusu-gelin-arabasi-yapti-1048477951.html

Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı

Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı

Karabük'te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini 'Son Durağım' diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:01+0300

2021-08-31T15:01+0300

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yaşam

türkiye

karabük

damat

gelin

otobüs

gelin arabası

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Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, eşi ile tanıştığı otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan Ferhat Akkirpi, gelini evinden alarak konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.'Kendisi yolcumdu, son durağım oldu'Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, ''Severek yaptığımız baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.

karabük

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türkiye, karabük, damat, gelin, otobüs, gelin arabası