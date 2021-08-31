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https://tr.sputniknews.com/20210831/tanistiklari-otobusu-gelin-arabasi-yapti-1048477951.html
Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı
Karabük'te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini 'Son Durağım' diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T15:01+0300
2021-08-31T15:01+0300
yaşam
türkiye
karabük
damat
gelin
otobüs
gelin arabası
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Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, eşi ile tanıştığı otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan Ferhat Akkirpi, gelini evinden alarak konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.'Kendisi yolcumdu, son durağım oldu'Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, ''Severek yaptığımız baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.
karabük
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türkiye, karabük, damat, gelin, otobüs, gelin arabası

Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı

15:01 31.08.2021
© İHATanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© İHA
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Karabük'te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini 'Son Durağım' diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve dağları aşarak almaya gitti.
Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, eşi ile tanıştığı otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.
Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan Ferhat Akkirpi, gelini evinden alarak konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

'Kendisi yolcumdu, son durağım oldu'

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, ''Severek yaptığımız baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.
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