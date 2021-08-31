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Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğularak hayatını kaybetti
Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğularak hayatını kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek istediği için ırmağa giren 22 yaşındaki Afgan uyruklu çoban boğularak hayatını kaybetti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T06:10+0300
2021-08-31T06:10+0300
2021-08-31T06:09+0300
yaşam
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ölüm
afgan
çoban
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu. Çobanın arkadaşları jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı. Cenaze, otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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tokat, ölüm, afgan, çoban
Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğularak hayatını kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek istediği için ırmağa giren 22 yaşındaki Afgan uyruklu çoban boğularak hayatını kaybetti.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban
Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu.
Çobanın arkadaşları
jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı.
Cenaze,
otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.