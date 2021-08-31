https://tr.sputniknews.com/20210831/tokatta-serinlemek-icin-irmaga-giren-afgan-coban-bogularak-hayatini-kaybetti-1048465542.html

Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğularak hayatını kaybetti

Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğularak hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek istediği için ırmağa giren 22 yaşındaki Afgan uyruklu çoban boğularak hayatını kaybetti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T06:10+0300

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yaşam

tokat

ölüm

afgan

çoban

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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu. Çobanın arkadaşları jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı. Cenaze, otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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