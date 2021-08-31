https://tr.sputniknews.com/20210831/ttb-baskani-turkiyede-asilama-orani-ancak-yuzde-40a-ulasti-1048475542.html

TTB Başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı

TTB Başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı

TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı “Sağlık Bakanlığı iki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı gibi bir takım rakamlar paylaşıyor olsa da bunu 18 yaş üstü nüfusa göre... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:42+0300

2021-08-31T13:42+0300

2021-08-31T13:42+0300

seyir hali

şebnem korur fincancı

türk tabipleri birliği (ttb)

yoğun bakım

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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TTB Başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı 31.08.2021 SEYİR HALİ

RS FM’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’deki bağışıklama oranını, sağlık çalışanlarında görülen vakaları ve yoğun bakımdaki hastaların aşı durumlarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Prof. Dr. Fincancı, Türkiye’deki bağışıklama oranı konusunda “Türkiye’de aşılama hızında ne yazık ki istenen etki henüz sağlanabilmiş değil. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı iki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı gibi bir takım rakamlar paylaşıyor olsa da bunu 18 yaş üstü nüfusa göre yaptığını biliyoruz. Endişe verici varyantlardan daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantının hakim olduğu düşünüldüğünde 18 yaş üstü ile sınırlı aşılanma oranları yeterli değil, genel nüfusu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’de bir göçmen nüfusunun da olduğunu biliyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Böyle bakacak olursak yüzde 40’a ancak ulaşmış bir aşılama oranından söz ediyoruz. Aşılamamız tamamlanmış değil” ifadelerini kullandı.‘Sağlık çalışanları ölümlerinin önemli bir kısmının hiç aşısız olduklarını gözlüyoruz’Üçüncü hatırlatma aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Fincancı, bu dozun etkinliğini sağlık çalışanlarındaki vakalar üzerinden anlattı:“İki doz CoronaVac aşısı ardından bir hatırlatma dozuna ihtiyaç gösterdi. Bu nötralize edici antikorlarda üçüncü aydan itibaren bir azalma olduğunu görmeye başladık. Özellikle sağlık çalışanları üzerinden de bu durumu gözleyebilmek mümkün. Aşılama başladıktan sonra ve sağlık çalışanlarının iki doz aşılaması tamamlandıktan sonra sağlık çalışanı ölümlerinde izlediğimiz hızlı artış bir anda yavaşladı ve durma noktasına geldi. Biz uzun süre sağlık çalışanı ölümü görmedik ama yeniden sağlık çalışanlarının ölümleriyle karşı karşıya kaldık, Temmuz ayı itibariyle. Sağlık çalışanları ölümlerinin önemli bir kısmının hiç aşısız olduklarını ya da iki doz CoronaVac aşısı olmuş ama üçüncü doz hatırlatmayı yapmamış olduklarını gözlüyoruz.”‘Bilgi kirliliği nedeniyle hatırlatma dozu yaptırma konusunda isteksizlik ortaya çıktı’Prof. Dr. Fincancı, bilgi kirliliğinin oluşturduğu aşı isteksizliğini ve yoğun bakımdaki hastaların aşı durumunu “Toplumda da benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Yaşa bağlı önceliklendirme vardı. Önce 65 sonra 60 yaş üstü oldu. Bunlar da CoronaVac’la aşılananlardı. İkişer doz aşılama yapıldı. Bir bilgi kirliliği nedeniyle de hatırlatma dozu yaptırma konusunda isteksizlik ortaya çıktı. Aşı karşıtlarının komplo teorileri ile beraber bu kaygı oluştu. Sağlık Bakanlığı’nın sürekli değişen söylemi ile bu kaygılar oluştu. Yoğun Bakım Derneğimizin yaptığı çalışmalara baktığımızda yoğun bakımda yatan hastaların ciddi bir oranı aşısızlar ve üçüncü doz hatırlatmayı yaptırmamış olanlar oluşturuyor” diye aktardı.

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), yoğun bakım, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, аудио