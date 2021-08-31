https://tr.sputniknews.com/20210831/turkiye-misir-siyasi-istisarelerinin-ikinci-turu-7-8-eylulde-duzenlenecek-1048474273.html

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de düzenlenecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:08+0300

2021-08-31T13:08+0300

2021-08-31T13:15+0300

mısır

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenleneceği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde: "Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır."

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mısır