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Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de düzenlenecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:08+0300
2021-08-31T13:15+0300
mısır
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenleneceği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde: "Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır."
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mısır

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek

13:08 31.08.2021 (güncellendi: 13:15 31.08.2021)
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Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenleneceği belirtildi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır."
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