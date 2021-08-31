Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi, 252 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni koronavirüs tablosunu açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 252 kişi de hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni koronavirüs tablosunu açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.
FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/GFpeqZwncm