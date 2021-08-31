https://tr.sputniknews.com/20210831/turkiyede-son-24-saatte-21-bin-893-yeni-vaka-tespit-edildi-252-kisi-hayatini-kaybetti-1048488083.html

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi, 252 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi, 252 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 893 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 252 kişi de hayatını kaybetti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T20:35+0300

2021-08-31T20:35+0300

2021-08-31T20:39+0300

türkiye

koronavirüs

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni koronavirüs tablosunu açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.

türkiye

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, sağlık bakanlığı, fahrettin koca