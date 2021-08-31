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https://tr.sputniknews.com/20210831/ureticilerden-1-paket-makarna-5-lira-olur-mu-sorusuna-yanit--1048468209.html
Üreticilerden '1 paket makarna 5 lira olur mu?' sorusuna yanıt
Üreticilerden '1 paket makarna 5 lira olur mu?' sorusuna yanıt
Makarna tüketimi artarken, fiyatı da giderek yükseliyor. Bu yıla 3.20 ve 3.45 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T09:49+0300
2021-08-31T09:49+0300
türkiye
türkiye
abdülkadir külahçıoğlu
türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd)
makarna
fiyat
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Yaygın markalı makarnaların fiyatında bu ay itibarıyla artış görülüyor. Buna göre bir paket makarnanın fiyatı 4.25 ila 4.5 lira seviyesine kadar çıktı.Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre bu fiyat en son, Nisan’da 3.20 - 3.45 lira seviyesinde bulunuyordu. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman ‘gıda enflasyonu oranının altında’ tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.‘Buğday kilosu 3.2 TL’Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüm dünyada artan tarım emtia fiyatlarına dikkat çekerken, fiyat artışının ‘en düşük düzeyde’ tutulduğunu söyledi. Külahçıoğlu, şunları söyledi:“Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen kârları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3.2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir.”‘Üretimde sorun yok’Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020’de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir tüketime işaret ediyor.Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin makarnada üretim gücüne dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20200315/makarna-ureticileri-kimse-panik-yapmasin-turkiyeyi-makarnaya-bogariz-1041597936.html
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türkiye, abdülkadir külahçıoğlu, türkiye makarna sanayicileri derneği (tmsd), makarna, fiyat

Üreticilerden '1 paket makarna 5 lira olur mu?' sorusuna yanıt

09:49 31.08.2021
© AAMakarna
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Makarna tüketimi artarken, fiyatı da giderek yükseliyor. Bu yıla 3.20 ve 3.45 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Külahçıoğlu, fiyatın olağan olduğunu belirterek, Makarna fiyatında yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi.
Yaygın markalı makarnaların fiyatında bu ay itibarıyla artış görülüyor. Buna göre bir paket makarnanın fiyatı 4.25 ila 4.5 lira seviyesine kadar çıktı.
Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre bu fiyat en son, Nisan’da 3.20 - 3.45 lira seviyesinde bulunuyordu. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman ‘gıda enflasyonu oranının altında’ tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.

‘Buğday kilosu 3.2 TL’

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüm dünyada artan tarım emtia fiyatlarına dikkat çekerken, fiyat artışının ‘en düşük düzeyde’ tutulduğunu söyledi. Külahçıoğlu, şunları söyledi:
“Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen kârları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3.2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir.”

‘Üretimde sorun yok’

Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020’de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir tüketime işaret ediyor.
Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin makarnada üretim gücüne dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:
“Kapasitelerimiz çok daha fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz olmaz. Tüm ülkemize ve dünyaya yeter. Hiçbir sıkıntı olmadığını, ihracata bir kısıtlamanın gerekmediği bilgilerini ilgili bakanlıklara da iletiyoruz.”
Makarna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2020
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