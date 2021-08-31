https://tr.sputniknews.com/20210831/vektor-merkezi-baskani-maksutov-kovid-19-dogal-kokenli-1048462296.html
Vektor Merkezi Başkanı Maksutov: Kovid-19 doğal kökenli
Vektor Merkezi Başkanı Maksutov: Kovid-19 doğal kökenli
EpiVakKorona aşısını geliştiren Rus Vektor Bilim Merkezi’nin direktörü Maksutov, Kovid-19'un doğal kökene sahip olduğu ancak virüsün insanlara ilk bulaşımının... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T00:37+0300
2021-08-31T00:37+0300
2021-08-31T00:37+0300
koronavirüs
rusya
bilim insanı
koronavirüs
kovid-19
rinat maksutov
vektör bilim merkezi
epivakkorona
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1509ee32812fdf51831532553e3921e.jpg
EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, bugün Moskova’da gerçekleştirilen bir etkinlikte yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin tartışmalara dair değerlendirmede bulundu.Maksutov, "Bir viroloji laboratuvarı, belki de birkaçı, standart izleme kapsamında bu doğal kaynaklardan elde ettiği virüsü denek hayvanları üzerinde denediği sırada, güvenlik kuralarının ihlali sonucu virüs personele bulaşmıştır. Fakat virüs doğal menşeili" diye konuştu.Bu yakınlarda Sars-CoV-2’ye yakından ilişkili bir koronavirüsün keşfedildiğini ve bunun virüsün doğal menşeine sahip olduğunu kanıtladığını anlatan Rus bilim insanı, "Sars-CoV-2, koronavirüsün 43. türü, insan için yedinci patojen. Tümü bir şekilde yarasalardan, çeşitli ara halkalar üzerinden insana bulaşmıştır. Son bir yılda tespit edilen ve genomu Sars-Cov-2'den yalnızca yüzde 1 oranda farklı olan yakından ilişkili bir virüs, bunu doğruluyor. Bu virüslerin ortak ataları olabilir" ifadelerini kullandı.Maksutov, ayrıca virüsün vahşi doğada temas sırasında doğrudan hayvandan insana bulaşma olasılığının da olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210827/cinden-dsoye-abddeki-bazi-laboratuvarlarin-faaliyetini-inceleme-talebi-1048374543.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_875743d1c309c55823ecf006ca6f14ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, bilim insanı, koronavirüs, kovid-19, rinat maksutov, vektör bilim merkezi, epivakkorona
Vektor Merkezi Başkanı Maksutov: Kovid-19 doğal kökenli
EpiVakKorona aşısını geliştiren Rus Vektor Bilim Merkezi’nin direktörü Maksutov, Kovid-19'un doğal kökene sahip olduğu ancak virüsün insanlara ilk bulaşımının, laboratuvar çalışmaları sırasında bir güvenlik ihlali nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği tahmininde bulundu.
EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, bugün Moskova’da gerçekleştirilen bir etkinlikte yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin tartışmalara dair değerlendirmede bulundu.
Maksutov, "Bir viroloji laboratuvarı, belki de birkaçı, standart izleme kapsamında bu doğal kaynaklardan elde ettiği virüsü denek hayvanları üzerinde denediği sırada, güvenlik kuralarının ihlali sonucu virüs personele bulaşmıştır. Fakat virüs doğal menşeili" diye konuştu.
Bu yakınlarda Sars-CoV-2’ye yakından ilişkili bir koronavirüsün keşfedildiğini ve bunun virüsün doğal menşeine sahip olduğunu kanıtladığını anlatan Rus bilim insanı, "Sars-CoV-2, koronavirüsün 43. türü, insan için yedinci patojen. Tümü bir şekilde yarasalardan, çeşitli ara halkalar üzerinden insana bulaşmıştır. Son bir yılda tespit edilen ve genomu Sars-Cov-2'den yalnızca yüzde 1 oranda farklı olan yakından ilişkili bir virüs, bunu doğruluyor. Bu virüslerin ortak ataları olabilir" ifadelerini kullandı.
Maksutov, ayrıca virüsün vahşi doğada temas sırasında doğrudan hayvandan insana bulaşma olasılığının da olduğunu kaydetti.