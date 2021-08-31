https://tr.sputniknews.com/20210831/vektor-merkezi-baskani-maksutov-kovid-19-dogal-kokenli-1048462296.html

Vektor Merkezi Başkanı Maksutov: Kovid-19 doğal kökenli

Vektor Merkezi Başkanı Maksutov: Kovid-19 doğal kökenli

EpiVakKorona aşısını geliştiren Rus Vektor Bilim Merkezi’nin direktörü Maksutov, Kovid-19'un doğal kökene sahip olduğu ancak virüsün insanlara ilk bulaşımının... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T00:37+0300

2021-08-31T00:37+0300

2021-08-31T00:37+0300

koronavirüs

rusya

bilim insanı

koronavirüs

kovid-19

rinat maksutov

vektör bilim merkezi

epivakkorona

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EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, bugün Moskova’da gerçekleştirilen bir etkinlikte yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin tartışmalara dair değerlendirmede bulundu.Maksutov, "Bir viroloji laboratuvarı, belki de birkaçı, standart izleme kapsamında bu doğal kaynaklardan elde ettiği virüsü denek hayvanları üzerinde denediği sırada, güvenlik kuralarının ihlali sonucu virüs personele bulaşmıştır. Fakat virüs doğal menşeili" diye konuştu.Bu yakınlarda Sars-CoV-2’ye yakından ilişkili bir koronavirüsün keşfedildiğini ve bunun virüsün doğal menşeine sahip olduğunu kanıtladığını anlatan Rus bilim insanı, "Sars-CoV-2, koronavirüsün 43. türü, insan için yedinci patojen. Tümü bir şekilde yarasalardan, çeşitli ara halkalar üzerinden insana bulaşmıştır. Son bir yılda tespit edilen ve genomu Sars-Cov-2'den yalnızca yüzde 1 oranda farklı olan yakından ilişkili bir virüs, bunu doğruluyor. Bu virüslerin ortak ataları olabilir" ifadelerini kullandı.Maksutov, ayrıca virüsün vahşi doğada temas sırasında doğrudan hayvandan insana bulaşma olasılığının da olduğunu kaydetti.

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rusya, bilim insanı, koronavirüs, kovid-19, rinat maksutov, vektör bilim merkezi, epivakkorona