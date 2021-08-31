Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/yaniyorsun-fuat-abi-gercek-oldu-1048490919.html
'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Malatya'da gerçek oldu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T22:30+0300
2021-08-31T23:46+0300
yaşam
malatya
yangın
motorsiklet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048490892_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_0aea40ae740fe0a8d9a42d36c93da759.jpg
Edinilen bilgilere göre, Buhara Bulvarı üzerinden Adliye Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir kağıt toplama aracında yangın çıktı.Araç sürücüsünün yangını fark etmeden ilerlediğini gören çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalışırken, yapılan ikazlar sonrası durumu fark eden motosiklet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.Aracı komple saran yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılmaz hale geldi.
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048490892_136:0:1064:696_1920x0_80_0_0_bf581f2b8386dfdf6b4a2bb01ff61eb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malatya, yangın, motorsiklet

'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu

22:30 31.08.2021 (güncellendi: 23:46 31.08.2021)
© İHA / Hasan Eryılmazmotorsiklet, yangın, Malatya
motorsiklet, yangın, Malatya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© İHA / Hasan Eryılmaz
Abone ol
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği Malatya'da gerçek oldu.
Edinilen bilgilere göre, Buhara Bulvarı üzerinden Adliye Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir kağıt toplama aracında yangın çıktı.
Araç sürücüsünün yangını fark etmeden ilerlediğini gören çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalışırken, yapılan ikazlar sonrası durumu fark eden motosiklet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Aracı komple saran yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılmaz hale geldi.
003000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:08Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
Dünİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
DünTürk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
DünBrezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
DünAydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
DünABD'de salgının yükü artıyor: Yoğun bakımda yatak kalmadı, bazı hastalar arabada tedavi görüyor
DünAK Partili meclis üyesi intihar etti
DünDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
DünRusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz
DünBarcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
DünRadamel Falcao, İspanya yolcusu
DünAli Koç: Pusuda yatan bir ekip var bunlardan biri de sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi
DünTunç Soyer: Kılıçdaroğlu keşke aday olsa
DünBiden: Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi
Dünİkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Dün'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
DünZaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak
DünErdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı
DünBrezilya Amazonlarında yangınlar ağustosta beş kattan fazla arttı
DünSuudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı ve fotoğraf çekimi yasaklandı