https://tr.sputniknews.com/20210831/yeni-zelandada-pfizer-asisi-yaptiran-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1048461504.html

Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadın hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadın hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından üretilen korona virüs aşısının uygulandığı bir kadın hayatını kaybetti. Ölümün aşıyla bağlantılı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T00:00+0300

2021-08-31T00:00+0300

2021-08-31T00:00+0300

koronavirüs

yeni zelanda

ölüm

kadın

pfizer

aşı

kovid-19

biontech

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Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.Bağımsız Kovid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadının 'muhtemelen' nadir görülen bir yan etki olan kalp kası iltihabı (miyokardit) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Kadının başka sağlık sorunlarının da bulunduğu ifade edilirken, "Ölüm, Yeni Zelanda'da Pfizer aşısıyla bağlantılı olan ilk vakadır" denildi.Kadının kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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yeni zelanda, ölüm, kadın, pfizer, aşı, kovid-19, biontech