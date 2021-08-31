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Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadın hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadın hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'da ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından üretilen korona virüs aşısının uygulandığı bir kadın hayatını kaybetti. Ölümün aşıyla bağlantılı... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T00:00+0300
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koronavirüs
yeni zelanda
ölüm
kadın
pfizer
aşı
kovid-19
biontech
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Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.Bağımsız Kovid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadının 'muhtemelen' nadir görülen bir yan etki olan kalp kası iltihabı (miyokardit) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.Kadının başka sağlık sorunlarının da bulunduğu ifade edilirken, "Ölüm, Yeni Zelanda'da Pfizer aşısıyla bağlantılı olan ilk vakadır" denildi.Kadının kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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yeni zelanda, ölüm, kadın, pfizer, aşı, kovid-19, biontech

Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadın hayatını kaybetti

00:00 31.08.2021
© REUTERS / Ivan Alvaradokoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Ivan Alvarado
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Yeni Zelanda'da ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından üretilen korona virüs aşısının uygulandığı bir kadın hayatını kaybetti. Ölümün aşıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.
Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Bağımsız Kovid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da Pfizer aşısı yaptıran bir kadının 'muhtemelen' nadir görülen bir yan etki olan kalp kası iltihabı (miyokardit) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Kadının başka sağlık sorunlarının da bulunduğu ifade edilirken, "Ölüm, Yeni Zelanda'da Pfizer aşısıyla bağlantılı olan ilk vakadır" denildi.
Kadının kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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