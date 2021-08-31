https://tr.sputniknews.com/20210831/yok-duyurdu-saglik-lisans-tamamlama-basvurulari-basladi-1048486407.html

YÖK duyurdu: Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı

YÖK duyurdu: Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar, Sağlık Lisans Tamamlama Programı'na 31... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T19:27+0300

2021-08-31T19:27+0300

2021-08-31T19:27+0300

türkiye

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılabileceği belirtildi.YÖK tarafından belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014 tarihinden önce mezun olan adaylar, 2021 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilecek. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programı'na ilişkin başvuru ve tercih işlemleri, 31 Ağustos saat 15.30'da başlayacak ve 06 Eylül 2021 saat 17.00'de sona erecek.Başvurular, YÖK'ün internet sitesinden veya e-fevlet aracılığıyla yapılabilecek. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek ve yerleştirme işlemleri, adayların sağlık ön lisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak.

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