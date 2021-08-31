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Yolda yürürken kamyondan başına briket düştü
Yolda yürürken kamyondan başına briket düştü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan 62 yaşındaki Halil Durmaz yaralandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:36+0300
2021-08-31T12:36+0300
2021-08-31T12:36+0300
türkiye
mersin
kaza
kamyon
tuğla
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Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü. Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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mersin, kaza, kamyon, tuğla
Yolda yürürken kamyondan başına briket düştü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketlerin altında kalan 62 yaşındaki Halil Durmaz yaralandı.
Halil Durmaz,
ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü.
Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden
yaralandı. Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun
iyi olduğu belirtildi.