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https://tr.sputniknews.com/20210831/zaharova-afganistan-asla-natoyu-unutmayacak-1048490711.html
Zaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak
Zaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan sakinlerinin hiçbir zaman NATO gibi 'harikulade bir örgütü' unutmayacağını belirtti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T22:24+0300
2021-08-31T22:24+0300
dünya
abd
rusya
nato
afganistan
mariya zaharova
taliban
kabil
eleştiri
rus dışişleri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram-kanalından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Afganistan’dan ayrılmayı başaramayanları unutmayacakları yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rus diplomat, “Sanırım Afganlar da Stoltenberg ve harikulade örgütünü unutmayacak. Asla” diye yazdı.Zaharova ayrıca Rus şair Aleksandr Puşkin’in ‘Madonna’ şiirindeki ‘Saf güzelliğin saf numunesi’ satırını değiştirerek NATO için ‘pis alçaklığın pis numunesi’ nitelendirmesinde bulundu.
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abd, rusya, nato, afganistan, mariya zaharova, taliban, kabil, eleştiri, rus dışişleri

Zaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak

22:24 31.08.2021
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan sakinlerinin hiçbir zaman NATO gibi 'harikulade bir örgütü' unutmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram-kanalından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Afganistan’dan ayrılmayı başaramayanları unutmayacakları yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rus diplomat, “Sanırım Afganlar da Stoltenberg ve harikulade örgütünü unutmayacak. Asla” diye yazdı.
Zaharova ayrıca Rus şair Aleksandr Puşkin’in ‘Madonna’ şiirindeki ‘Saf güzelliğin saf numunesi’ satırını değiştirerek NATO için ‘pis alçaklığın pis numunesi’ nitelendirmesinde bulundu.
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