Zaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram-kanalından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Afganistan’dan ayrılmayı başaramayanları unutmayacakları yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rus diplomat, “Sanırım Afganlar da Stoltenberg ve harikulade örgütünü unutmayacak. Asla” diye yazdı.Zaharova ayrıca Rus şair Aleksandr Puşkin’in ‘Madonna’ şiirindeki ‘Saf güzelliğin saf numunesi’ satırını değiştirerek NATO için ‘pis alçaklığın pis numunesi’ nitelendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan sakinlerinin hiçbir zaman NATO gibi 'harikulade bir örgütü' unutmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram-kanalından yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Afganistan’dan ayrılmayı başaramayanları unutmayacakları yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rus diplomat, “Sanırım Afganlar da Stoltenberg ve harikulade örgütünü unutmayacak. Asla” diye yazdı.
Zaharova ayrıca Rus şair Aleksandr Puşkin’in ‘Madonna’ şiirindeki ‘Saf güzelliğin saf numunesi’ satırını değiştirerek NATO için ‘pis alçaklığın pis numunesi’ nitelendirmesinde bulundu.