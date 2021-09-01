A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine aday kadroya Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.
Bu futbolcuların yerine aday kadroya Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.
Beşiktaş A.Ş. forması giyen Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. pic.twitter.com/nylrKvQRf9