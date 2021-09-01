https://tr.sputniknews.com/20210901/-a-milli-takim-aday-kadrosunda-degisiklik-1048511945.html

A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T15:09+0300

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yaşam

a milli futbol takımı

beşiktaş

abdülkadir ömür

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdulkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine aday kadroya Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

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a milli futbol takımı, beşiktaş, abdülkadir ömür