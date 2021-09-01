https://tr.sputniknews.com/20210901/-ikinci-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1048500991.html

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T10:03+0300

2021-09-01T10:03+0300

2021-09-01T10:16+0300

ekonomi

türkiye

türk

ekonomik büyüme

rakam

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 arttı.Hizmetler 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 45.8 arttıGSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45.8, sanayi yüzde 40.5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32.3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25.3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8.5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3.7, inşaat yüzde 3.1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2.3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22.7 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.9 arttı.GSYH 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL olduÜretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 22.9 arttıYerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22.9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20.3 arttı.Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 59.9, ithalatı ise yüzde 19.2 arttıMal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 59.9, ithalatı ise yüzde 19.2 arttı.İşgücü ödemeleri 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 36.1 arttıİşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36.1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 78.2 arttı.İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 32.9 olduİşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37.0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32.9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 42.8'den yüzde 49.8'e yükseldi.

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türkiye, türk, ekonomik büyüme, rakam