https://tr.sputniknews.com/20210901/28-subat-davasi-kapsaminda-tutuklu-bulunan-emekli-orgeneral-cevik-bir-hastaneye-kaldirildi-1048497143.html

28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir’de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T03:00+0300

2021-09-01T03:00+0300

2021-09-01T03:00+0300

türkiye

28 şubat

çevik bir

hastane

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28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Çevik Bir, hastanede tedavi altına alındı.

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28 şubat, çevik bir, hastane