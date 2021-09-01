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28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı
28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı
28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir’de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T03:00+0300
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türkiye
28 şubat
çevik bir
hastane
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28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Çevik Bir, hastanede tedavi altına alındı.
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28 şubat, çevik bir, hastane

28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı

03:00 01.09.2021
© AAÇevik Bir
Çevik Bir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir’de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına alındı.
28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Çevik Bir, hastanede tedavi altına alındı.
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