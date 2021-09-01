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3. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor
3. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor
Etkili ve verimli bir Kovid-19 aşılama süreci geçiren İsrail'de 3. doz aşının koruyuculuk etkisini "gerçek yaşam verileri" ile destekleyen bir araştırma... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:06+0300
2021-09-01T15:06+0300
koronavirüs
israil
pfizer
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3. doz Pfizer/BioNTech aşısını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olan İsrail’de 3. doz aşılamanın insanlarda sağladığı koruma gözler önüne serildi.Sözcü’nün aktardığına göre, yapılan araştırmada 3. doz aşının gerçek yaşam verileri incelendi. Maccabi Sağlık Bakım Servisi’nden elde edilen verileri inceleyen uzmanlar 3. doz aşı olanların 1 hafta ile 13 gün arasında bağışıklığı kuvvetlendirdiğini duyurdu.'3. dozdan sonra koruma zamanla artıyor'Temmuz ayının ortasından beri 3. doz aşı uygulayan İsrail’de, bu aşının enfeksiyon riskini sadece iki doz aşı olanlara göre yüzde 48 ile yüzde 68 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, 3. doz aşıdan sonra geçen süreye bağlı olarak Kovid-19 riskinin giderek azaldığının da altını çizdi.Araştırmada, 3. doz aşıdan sonra geçen iki hafta ve 20 gün sonrasında hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 70’den yüzde 84’e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ettiği belirtildi.Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde görevli doçent Dr. Daniel M. Weinberger, “3. doz aşının Delta varyantına karşı ekstra koruma sağladığını gösteriyor. İki doz aşının Kovid-19’a karşı sağladığı koruma zamanla azalsa da 3. doz aşı ile tekrar koruma sağlanabilir” dedi.
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israil, pfizer, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı

3. doz BioNTech/Pfizer aşısı riski yüzde 84 azaltıyor

15:06 01.09.2021
© REUTERS / Cagla GurdoganPfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı
Pfizer-BionTech aşısı - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Cagla Gurdogan
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Etkili ve verimli bir Kovid-19 aşılama süreci geçiren İsrail'de 3. doz aşının koruyuculuk etkisini "gerçek yaşam verileri" ile destekleyen bir araştırma yayınlandı. Araştırmada, 3. doz aşıdan sonra hastaneye yatışa karşı koruma oranı yüzde 70’den yüzde 84’e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ettiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3. doz Pfizer/BioNTech aşısını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olan İsrail’de 3. doz aşılamanın insanlarda sağladığı koruma gözler önüne serildi.
Sözcü’nün aktardığına göre, yapılan araştırmada 3. doz aşının gerçek yaşam verileri incelendi. Maccabi Sağlık Bakım Servisi’nden elde edilen verileri inceleyen uzmanlar 3. doz aşı olanların 1 hafta ile 13 gün arasında bağışıklığı kuvvetlendirdiğini duyurdu.

'3. dozdan sonra koruma zamanla artıyor'

Temmuz ayının ortasından beri 3. doz aşı uygulayan İsrail’de, bu aşının enfeksiyon riskini sadece iki doz aşı olanlara göre yüzde 48 ile yüzde 68 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, 3. doz aşıdan sonra geçen süreye bağlı olarak Kovid-19 riskinin giderek azaldığının da altını çizdi.
Araştırmada, 3. doz aşıdan sonra geçen iki hafta ve 20 gün sonrasında hastaneye yatışa karşı koruma oranı ise yüzde 70’den yüzde 84’e kadar oldukça yüksek bir oranda devam ettiği belirtildi.
Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde görevli doçent Dr. Daniel M. Weinberger, “3. doz aşının Delta varyantına karşı ekstra koruma sağladığını gösteriyor. İki doz aşının Kovid-19’a karşı sağladığı koruma zamanla azalsa da 3. doz aşı ile tekrar koruma sağlanabilir” dedi.
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