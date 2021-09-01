Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210901/30-yillik-birikimi-bir-telefonla-yok-oldu-1048518624.html
30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu
30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu
Manisa’nın Salihli ilçesinde simit ve poğaça satarak evinin geçimini sağlayan 65 yaşındaki Sabri Şipal'i, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 'evdeki... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T17:42+0300
2021-09-01T17:42+0300
yaşam
türkiye
manisa
dolandırıcılık
salihli
telefon dolandırıcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048518620_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0708645ce0debf15130b2f8530216d03.jpg
Sabri Şipal, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesi sonucu 30 yıllık birikimi olan 200 bin lirasından oldu. Emekli olan ve “Ben yandım, başkaları yanmasın” diyen Şipal, “Ne olduğunu anlayamadık. Adeta kitlendik kaldık. Eşim ve ben elimizde avucumuzda ne varsa verdik” dedi.'Kendilerini polis olarak tanıttılar'Ev telefonundan arandıklarını belirten Şipal, "Bir gün evimizdeki telefon çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir kuyumcunun soyulduğu evimizdeki altınlarla o altınları karşılaştırmaları gerektiğini söylediler. Tabii öyle konuşma şekilleri ve tarzları nedeniyle cevap bile veremedik. Ne olduğunu anlayamadık. Evimize şapkalı ve burun hizasına kadar maske olan bir şahıs geldi. Elimizde avucumuzda ne varsa poşetin içinde koyduk. Hatta oğlumun engelli maaşını bile verdik” dedi.'30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim'Televizyonlarda bu tür haberleri gördüklerinde çok şaşırdıklarını ama aynı olayın kendi başlarına da geldiğini belirten Şipal, “İnsanlar bu tuzağa nasıl düşüyorlar diye sürekli eşimle konuşup dururduk. Şimdi aynısı bizim başımıza geldik. Nasıl oluyor o birikimlerini kendi ellerinizle veriyorsunuz anlaşılır gibi değil. Şaşkın bir hale geliyorsunuz ne isterlerse yapıyorsunuz. Yıllarca simit ve poğaça satarak evimin geçimini sağladım. 30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim. Hem herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum, hem de emniyet yetkililerinden tüm birikimimi alan bu şahısları adalet önüne çıkarmalarını istiyorum" dedi.
manisa
salihli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048518620_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b73159251a93eac22ca0ff12873db982.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, manisa, dolandırıcılık, salihli, telefon dolandırıcılığı

30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu

17:42 01.09.2021
© İHA30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu
30 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© İHA
Abone ol
Manisa’nın Salihli ilçesinde simit ve poğaça satarak evinin geçimini sağlayan 65 yaşındaki Sabri Şipal'i, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 'evdeki altınları soyulan kuyumcudaki altınlarla karşılaştıracağız' diyerek 200 bin lirasını dolandırdı. Şipal, yaklaşık 30 yıllık birikimini bir telefonla dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.
Sabri Şipal, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesi sonucu 30 yıllık birikimi olan 200 bin lirasından oldu. Emekli olan ve “Ben yandım, başkaları yanmasın” diyen Şipal, “Ne olduğunu anlayamadık. Adeta kitlendik kaldık. Eşim ve ben elimizde avucumuzda ne varsa verdik” dedi.

'Kendilerini polis olarak tanıttılar'

Ev telefonundan arandıklarını belirten Şipal, "Bir gün evimizdeki telefon çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir kuyumcunun soyulduğu evimizdeki altınlarla o altınları karşılaştırmaları gerektiğini söylediler. Tabii öyle konuşma şekilleri ve tarzları nedeniyle cevap bile veremedik. Ne olduğunu anlayamadık. Evimize şapkalı ve burun hizasına kadar maske olan bir şahıs geldi. Elimizde avucumuzda ne varsa poşetin içinde koyduk. Hatta oğlumun engelli maaşını bile verdik” dedi.

'30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim'

Televizyonlarda bu tür haberleri gördüklerinde çok şaşırdıklarını ama aynı olayın kendi başlarına da geldiğini belirten Şipal, “İnsanlar bu tuzağa nasıl düşüyorlar diye sürekli eşimle konuşup dururduk. Şimdi aynısı bizim başımıza geldik. Nasıl oluyor o birikimlerini kendi ellerinizle veriyorsunuz anlaşılır gibi değil. Şaşkın bir hale geliyorsunuz ne isterlerse yapıyorsunuz. Yıllarca simit ve poğaça satarak evimin geçimini sağladım. 30 yıllık birikimimi bir anda kaybettim. Hem herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum, hem de emniyet yetkililerinden tüm birikimimi alan bu şahısları adalet önüne çıkarmalarını istiyorum" dedi.
001010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:21Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Aşı yaptırmayanların çocuklarını kreşlere kabul etmeyeceğiz
18:18Pfizer, ağız yoluyla alınan Kovid-19 ilacını koronavirüs hastalarında denemeye başladı
18:16Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
18:13Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu
18:07'Beyaz Saray'la destekleyici üçüncü doz aşı anlaşmazlığı, FDA'dan üst düzey istifalara yol açtı'
18:01Çifte cinayet şüphelisi, özel harekatın operasyonu ile yakalandı
17:59Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
17:58İngiliz turist, milyonluk servetinden otel çalışanı Türk'e de pay verdi
17:55Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasa belki MFÖ olmayacaktı
17:43Rusya: Taliban’ın tanınması için hükümetin oluşturulması beklenmeli
17:4230 yıllık birikimi bir telefonla yok oldu
17:39Eğitim Bir-Sen’den ‘kaos’ uyarısı
17:39Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın röportaj sırasında anlattığı anısı tepki çekti
17:25Haluk Levent koronavirüse yakalandı
17:17Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor
17:17İkitelli'de anne köpek ve yavrusu alev kapanından kurtarıldı
17:16Tepki çeken görüntü: Çocuğun beline ip bağlayıp gezdirdi
17:00BBP lideri Destici: Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz
17:00İngiltere: Ordu ve hükümetimiz için çalışan Afganlara süresiz oturma izni verilecek
16:55Rus şirket, Sovyet T-55 tanklarını modernize etmek için görüşmeler yürütüyor