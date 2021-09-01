https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-disisleri-bakani-blinkendan-katar-ve-bahreyne-tesekkur-1048529536.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar ve Bahreyn'e teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar ve Bahreyn'e teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan tahliye sürecinde destekleri için Katar ve Bahreynli mevkidaşlarına teşekkür etti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T23:18+0300

2021-09-01T23:18+0300

2021-09-01T23:18+0300

dünya

abd

afganistan

katar

taliban

bahreyn

kabil

antony blinken

tahliye

teşekkür

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.Açıklamaya göre Blinken, her iki ülkenin dışişleri bakanlarına ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti ve ABD ile Katar ve Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret etti.ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecinde her iki ülkede, belirli sayıda Amerikalı ve Afganın geçici konaklaması ve transferi konusunda ABD'ye destek olmuştu.

afganistan

katar

bahreyn

kabil

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abd, afganistan, katar, taliban, bahreyn, kabil, antony blinken, tahliye, teşekkür, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı