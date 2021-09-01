https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-disisleri-bakani-blinkendan-katar-ve-bahreyne-tesekkur-1048529536.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar ve Bahreyn'e teşekkür
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar ve Bahreyn'e teşekkür
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan tahliye sürecinde destekleri için Katar ve Bahreynli mevkidaşlarına teşekkür etti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T23:18+0300
2021-09-01T23:18+0300
2021-09-01T23:18+0300
dünya
abd
afganistan
katar
taliban
bahreyn
kabil
antony blinken
tahliye
teşekkür
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.Açıklamaya göre Blinken, her iki ülkenin dışişleri bakanlarına ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti ve ABD ile Katar ve Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret etti.ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecinde her iki ülkede, belirli sayıda Amerikalı ve Afganın geçici konaklaması ve transferi konusunda ABD'ye destek olmuştu.
afganistan
katar
bahreyn
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, afganistan, katar, taliban, bahreyn, kabil, antony blinken, tahliye, teşekkür, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar ve Bahreyn'e teşekkür
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan tahliye sürecinde destekleri için Katar ve Bahreynli mevkidaşlarına teşekkür etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.
Açıklamaya göre Blinken, her iki ülkenin dışişleri bakanlarına ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti ve ABD ile Katar ve Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret etti.
ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecinde her iki ülkede, belirli sayıda Amerikalı ve Afganın geçici konaklaması ve transferi konusunda ABD'ye destek olmuştu.