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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html
ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'
ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'
ABD Başkanı Joe Biden'ı senatörlüğü döneminde 2008 yılında Afganistan'da kurtaran ekipte tercüman olarak yer alan tercüman, Afganistan'da bırakıldı. Tercüman... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T10:13+0300
2021-09-01T10:13+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
joe biden
kurtarma operasyonu
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Afganistan'da 2008 yılında kar fırtınasına yakalanan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'i kurtarma operasyonuna katılan Afgan tercüman, ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede bırakıldı. Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi 'Muhammed' olarak belirtilen tercüman, ABD Başkanına seslenerek "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" dedi. Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme kuvvetinin çevirmeni olan Muhammed, kötü bir kar fırtınası sırasında senatörlerin kurtarılması görevinde yer almıştı. Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Muhammed, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadı. 2008'de Muhammed'le birlikte çalışan eski asker Shawn O'Brien ise, "Yalnızca bir Afgan'a yardım edebilecekseniz onu seçin" dedi.
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abd, afganistan, joe biden, kurtarma operasyonu

ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'

10:13 01.09.2021
© Wall Street JournalAfganistan'da Joe Biden'ı kurtarma operasyonu
Afganistan'da Joe Biden'ı kurtarma operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Wall Street Journal
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ABD Başkanı Joe Biden'ı senatörlüğü döneminde 2008 yılında Afganistan'da kurtaran ekipte tercüman olarak yer alan tercüman, Afganistan'da bırakıldı. Tercüman, Biden'a seslenerek "Beni burada unutmayın" dedi.
Afganistan'da 2008 yılında kar fırtınasına yakalanan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'i kurtarma operasyonuna katılan Afgan tercüman, ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede bırakıldı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi 'Muhammed' olarak belirtilen tercüman, ABD Başkanına seslenerek "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" dedi.
Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme kuvvetinin çevirmeni olan Muhammed, kötü bir kar fırtınası sırasında senatörlerin kurtarılması görevinde yer almıştı.
Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Muhammed, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadı.
2008'de Muhammed'le birlikte çalışan eski asker Shawn O'Brien ise, "Yalnızca bir Afgan'a yardım edebilecekseniz onu seçin" dedi.
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