https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html

ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'

ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'

ABD Başkanı Joe Biden'ı senatörlüğü döneminde 2008 yılında Afganistan'da kurtaran ekipte tercüman olarak yer alan tercüman, Afganistan'da bırakıldı. Tercüman... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T10:13+0300

2021-09-01T10:13+0300

2021-09-01T10:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

joe biden

kurtarma operasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048501079_79:0:1569:838_1920x0_80_0_0_f02b8e193896b722ab0a5425a2f7fb95.png

Afganistan'da 2008 yılında kar fırtınasına yakalanan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'i kurtarma operasyonuna katılan Afgan tercüman, ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede bırakıldı. Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi 'Muhammed' olarak belirtilen tercüman, ABD Başkanına seslenerek "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" dedi. Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme kuvvetinin çevirmeni olan Muhammed, kötü bir kar fırtınası sırasında senatörlerin kurtarılması görevinde yer almıştı. Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Muhammed, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadı. 2008'de Muhammed'le birlikte çalışan eski asker Shawn O'Brien ise, "Yalnızca bir Afgan'a yardım edebilecekseniz onu seçin" dedi.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, joe biden, kurtarma operasyonu