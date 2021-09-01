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https://tr.sputniknews.com/20210901/abdde-helikopter-denize-cakildi-1048499322.html
ABD'de helikopter denize çakıldı
ABD'de helikopter denize çakıldı
USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalanan bir helikopter, San Diego açıklarında denize çakıldı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T08:31+0300
2021-09-01T08:31+0300
2021-09-01T08:30+0300
dünya
abd
kaza
helikopter
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ABD ordusuna ait bir MH-60S helikopteri, California eyaletine bağlı San Diego açıklarında düştü. ABD Pasifik Filosu'na bağlı USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirlenen helikopterin rutin uçuş operasyonu sırasında San Diego'nun 60 mil açıklarında denize çakıldığını bildirdi.Yerel saatle 16.30 sularında gerçekleşen kazanın ardından ABD donanması arama ve kurtarma operasyonu başlattı.Kazada ölen ya da yaralanan kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/meksika-donanmasina-ait-helikopter-inis-yaptigi-sirada-dustu-1048341224.html
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abd, kaza, helikopter
ABD'de helikopter denize çakıldı
USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalanan bir helikopter, San Diego açıklarında denize çakıldı.
ABD ordusuna ait bir MH-60S helikopteri, California eyaletine bağlı San Diego açıklarında düştü.
ABD Pasifik Filosu'na bağlı USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirlenen helikopterin rutin uçuş operasyonu sırasında San Diego'nun 60 mil açıklarında denize çakıldığını bildirdi.
Yerel saatle 16.30 sularında gerçekleşen kazanın ardından
ABD donanması arama ve kurtarma operasyonu başlattı.
Kazada
ölen ya da yaralanan kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.