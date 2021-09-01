https://tr.sputniknews.com/20210901/abdde-kovid-19-asisi-yaptirmayanlarin-seyahat-planlarini-iptal-etmeleri-istendi-1048523513.html

ABD'de, Kovid-19 aşısı yaptırmayanların seyahat planlarını iptal etmeleri istendi

ABD'de, Kovid-19 aşısı yaptırmayanların seyahat planlarını iptal etmeleri istendi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle aşılarını yaptırmamış olanların bu hafta sonu seyahat etmemeleri, aşılıların da riskli... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:00+0300

2021-09-01T20:00+0300

2021-09-01T20:00+0300

koronavirüs

abd

seyahat kısıtlaması

kovid-19

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray Kovid-19 Müdahale Ekibi toplantısında yaptığı konuşmada, bu hafta sonu İşçi Bayramı nedeniyle tatile çıkacak Amerikalıları göz önünde bulundurarak, Kovid-19 aşılarını yaptırmamış olanların seyahat ve ziyaret planlarını iptal etmelerini veya gözden geçirmelerini istedi.Walensky, "Her şeyden önce aşısızsanız seyahat etmemenizi tavsiye ederiz." dedi.Direktör Walensky, Kovid-19 aşılarını yaptırmış olanları daha bulaşıcı olan Delta varyantına karşı "riskten uzak durmaları" konusunda uyardı.Ülkede daha bulaşıcı Delta varyantının hızlı yayılması ve birçok öğrencinin yeni bir akademik yıl için okullara dönmesi, yetkililer ve sağlık uzmanlarını endişelendiriyor.Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre günde ortalama 160 bin yeni Kovid-19 vakası yaşanan ABD'nin bazı eyaletlerindeki hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı belirtilmişti.Aşılanmamış kişilerin hastaneye yatış oranlarının aşılananlara göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekilirken, CDC verilerine göre 12 yaş üstü Amerikalıların henüz yüzde 38'inden fazlası tam aşılanmadı.

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abd, seyahat kısıtlaması, kovid-19