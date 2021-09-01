https://tr.sputniknews.com/20210901/abdli-senator-murphy-ulkesinin-lubnandaki-yakit-krizini-cozmeye-calistigini-soyledi-1048528021.html

ABD'li Senatör Murphy, ülkesinin Lübnan'daki yakıt krizini çözmeye çalıştığını söyledi

ABD'li Senatör Murphy, ülkesinin Lübnan'daki yakıt krizini çözmeye çalıştığını söyledi

ABD'li Senatör Chris Murphy, ülkesinin Lübnan'daki yakıt krizini çözmeye çalıştığını, İran yakıtına bel bağlamaya gerek olmadığını belirtti. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:25+0300

2021-09-01T22:25+0300

2021-09-01T22:25+0300

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yardım

açıklama

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Senatör Murphy, başkanlığındaki ABD heyetiyle gerçekleştirdiği bir günlük Beyrut ziyaretinin sonunda basına açıklamada bulundu.Lübnan'daki yakıt krizi ve Hizbullah'ın İran'dan petrol ithalatı girişimine işaret eden Murphy, "Suriye üzerinden taşınan herhangi bir yakıt yaptırımlara tabidir. Washington bunu (Lübnan'a petrol transferini) yaptırımsız gerçekleştirmenin bir yolunu arıyor" dedi.Hizbullah'ın 'terör örgütü' olduğunu ve 'bölgede yıkıma sebebiyet verdiğini' ifade eden Murphy, Hizbullah'ın petrol parasının bir kısmını alacağını ve Lübnan'daki yakıt krizini çözemeyeceğini söyledi.ABD Kongresi'nden gelen heyet, Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, hükümeti kurmakla görevli Necib Mikati ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya gelmişti.Heyetin, Lübnan'dan sonra İsrail'e geçmesi bekleniyor.Hizbullah'tan ABD'li Senatörün konuşmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210814/lubnan-ordusu-ulkede-kapali-istasyonlardaki-akaryakita-el-koyacak-1048031623.html

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abd, ortadoğu, lübnan, akaryakıt, chris murphy, kriz, çözüm, yardım, açıklama