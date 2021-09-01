https://tr.sputniknews.com/20210901/abdlilerin-yuzde-61ine-gore-ulke-ciddi-anlamda-yanlis-yolda-1048523169.html

ABD'lilerin yüzde 61'ine göre ülke, 'ciddi anlamda yanlış yolda'

ABD'lilerin yüzde 61'ine göre ülke, 'ciddi anlamda yanlış yolda'

ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 61'inin ülkenin "ciddi anlamda yanlış yolda olduğunu" düşündüğünü ortaya koydu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T19:47+0300

2021-09-01T19:47+0300

2021-09-01T19:47+0300

dünya

abd

afganistan

anket

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Politico ve Morning Results, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan politikası nedeniyle eleştirildiği dönemde bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 61'i ülkenin ciddi anlamda yanlış yolda olduğu yönünde görüş bildirirken yüzde 39'u da doğru yolda ilerlendiğini düşündüğünü aktardı.Ayrıca ankette Biden'ın politikalarını onaylayan katılımcıların oranının yüzde 47, onaylamayanların ise yüzde 49 olduğu belirtildi.Katılımcıların yüzde 61'i Biden'ın Afganistan politikasını onaylamadığını, yüzde 30'u ise politikayı bir şekilde beğendiklerini bildirdi.

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abd, afganistan, anket